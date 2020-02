Iubitul Iuliei Albu, originar din Gorj. A copilărit cu Toma Cuzin

Iulia Albu și Alexandru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp, iar cei doi se înțeleg foarte bine, după cum spune chiar fosta soție a lui Mihai Albu.

Ceea ce nu se știe despre iubitul ei este faptul că acesta este originar din Gorj, mai precis din Peștișani. Iulia a dezvăluit acesată informație în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde era prezent și un alt gorjean și anume Toma Cuzin alias Firicel din ”Las Fierbinți”. Cei doi gorjeni, Cuzin și Măruță, au fost plăcut surprinși în momentul în care Iulia le-a spus că și iubitul ei este tot din Gorj, chiar din comuna în care a copilărit Toma Cuzin, Peștișani.

”Și iubitul meu a copilărit la Peștișani. Mihai Alexandru este numele lui și pe mama lui o cheamă Lelia, viitoarea mea soacră”.

”E posibil să-l știu”, a spus Cuzin.

Iulia Albu este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, însă povestea de dragoste dintre ea și iubitul ei, continuă la fel de frumos ca la început. Vedeta a dezvăluit că urmează să se recăsătorească, însă nu este decisă dacă vrea să împărtășească acest moment cu cu publicul. „În general eu vorbesc foarte puțin despre viața mea personală și aș vrea să păstrez anumite lucruri doar pentru mine și iubitul meu. Însă nu aș putea niciodată să stau lângă o persoană pe care să nu mi-o văd alături pe termen lung. Nu sunt genul de persoană publică care își schimbă logodnicul o dată pe an. Nu m-am văzut niciodată mireasă în sensul de femeie care are nevoie de confirmarea dată de cererea din partea unui bărbat. Da, mă voi recăsători însă nu am hotărât dacă acest eveniment va fi unul pe care-l voi împărtăși cu publicul sau îl voi păstra doar pentru mine. Ne dorim amândoi cel puțin încă un copil, însă n-aș spune că acesta este focusul nostru în acest moment” a declarat fashion editorul.