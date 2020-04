Jandarm gorjean, erou în Timişoara, după ce a salvat o femeie de la moarte

Un jadarm gorjean este erou în Timişoara, după ce a salvat de la moarte o femeie care voia să se sinucidă. Bogdan, care a activat şi în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi , a observat, întâmplător o femeie care intenţiona să se arunce de pe un pod. Acesta a reuşit s-o prindă la timp: „Bogdan plecase de acasă pentru a face unele cumpărături și, pe măsură ce se apropia de Podul Traian din municipiul Timișoara, a observat două persoane care păreau agitate, încercând să ceară ajutor prin apel 112. Nu a trecut indiferent și a aflat imediat că o femeie stă pe balustrada exterioară a podului, amenințând că vrea să își ia viața. S-a apropiat precaut de femeie și a întrebat-o ce se întâmplase, cerându-i permisiunea de a se apropia, întrucât nu se auzeau foarte bine. Într-un moment de neatenție, a reușit să o ia în brațe și să o îndepărteze de pericol. Colegul nostru a încercat să o liniștească și a predat-o în siguranță unui echipaj SMURD, ajuns la scurt timp“, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Jandarmieriei Române.

A mai salvat două vieţi

Bogdan are o experiență de 18 ani în cadrul Jandarmeriei Române, timp în care a mai salvat două vieți. „Anul trecut a salvat din flăcări un bărbat, iar în anul 2015 a resuscitat o femeie, reușind să o readucă la viață după ce fusese, de asemenea, victima unui incendiu“, a mai transmis Jandarmeria.

Bogdan a relatat că a urmat un curs de prim-ajutor: „În urmă cu ceva timp participasem la un curs de prim-ajutor și nu m-am gândit niciodată că urma să aplic acele cunoștințe în mai puțin de un an. Am făcut ce am simțit că trebuie să fac și am avut convingerea că voi izbuti. Am la rândul meu o familie pe care trebuie să o protejez și am vrut să fiu cât mai pregătit“, a povestit Bogdan.