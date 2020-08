„La Severin…profesioniști în administrarea stadionului și înțelegere la primărie”

- Advertisement -

Daniel Băloi, unul dintre conducatorii Clubului Pandurii din perioada”glorioasă”, critică deciziile Direcției de Patrimoniu și ale Primăriei Târgu-Jiu privind folosirea Stadionului Municipal.

„Deciziile aberante ale Direcției de Patrimoniu vin pe bandă rulantă, dovedind faptul că oamenii de acolo chiar nu au nici o treabă cu sportul, lucru confirmat în ultimele luni de zile. Deși, în urmă cu câteva zile pe stadion si pe gazon au putut intra fără probleme sute de absolvenți pentru festivitatea de final de an( foarte bine),pentru mâine nu s-a putut aproba disputarea unui meci amical intre Pandurii și U Craiova. Trebuie menționat faptul că echipa din Bănie a evoluat in liga a 3 a la Tg Jiu, onorându-și obligațiile financiare asumate. Devine tot mai clar faptul că cei care administrează stadionul nu cunosc nimic despre ce înseamnă pregătirea unui sezon fotbalistic in condiții normale sau sunt rău intenționați ! Mai mult decât atât cei de la Patrimoniu au încurcat în procesul de licențiere toate cele trei echipe care ar fi dorit să joace la Tg Jiu, propunându-le încheierea unor contracte de eveniment pentru fiecare joc in parte, lucru aflat în afara regulamentelor FRF! Probabil că au încurcat echipele de fotbal cu Ansamblul Profesionist Doina Gorjului! Și, uite așa, în loc să adune bani din taxe de meci si impozit pe bilete( atunci când vor fi spectatori), cei de la Patrimoniu i-au făcut pe cei de la U Craiova să se mute la Severin, unde există profesioniști în administrarea stadionului și înțelegere la primărie. Încet, dar sigur, în loc să ne organizăm și să atragem cluburi și meciuri, ne ocupăm doar de șicane și de decizii aberante care contravin spiritului sportiv! Pentru că totul in sport se desfășoară în temeiul legii, dar în spiritul jocului!Altfel, vom ajunge la vorba lui Brâncuși :,,v-am găsit și mai proști și mai săraci!’’”