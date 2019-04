Lădaru, amenințat din nou cu excluderea din ALDE

Noi amenințări pentru consilierul ALDE Eduard Lădaru. Liderul județean Ion Iordache îi transmite că nu mai face parte din echipă deși nu s-a obținut, încă, excluderea sa din partid. De această dată președintele ALDE Gorj este supărat că Lădaru se numără printre aleșii locali care au inițiat proiectul de hotărâre privind majorarea lefurilor angajaților primăriei Târgu Jiu cu 10%.

Fostul președinte al organizației municipale Eduard Lădaru a devenit stresul numărul 1 al președintelui ALDE Gorj. Ion Iordache afirmă că pierde capital politic din cauza acțiunilor inteprinse de colegul său. Încercările de a-l elimina din partid pe consilierul local au dat chix, Lădaru fiind bine prins în ALDE prin funcția deținută la nivel central, cea de membru în Curtea de Etică și Arbitraj. „Mă deranjează modul în care s-a procedat, noi nu am știu despre acest proiect. Nu este normal când un consilier care ne reprezintă acolo nu vorbește cu noi. Nu am mai discutat cu el datorită faptului că am avut „n”discuții dar nu a respectat ce am vorbit. Ne-a pus în situații proaste, să-și asume și să vorbească în nume propriu. Voi face tot ce ține de mine privind excluderea. Vom lua atitudine la modul cel mai ferm față de acest gen de comportament. Eu am un mesaj și el vine cu alt mesaj, eu vorbind în numele organizației. Nu reușim să fim coerenți în anumite mesaje datorită lui. Nu se asociem cu oameni care ne fac deservicii, să știe că nu mai este al nostru să-și aleagă drumul lui alături de cine vrea”, a declarat liderul ALDE, Ion Iordache.