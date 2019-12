Lider nou în USR Gorj

Schimbări în fruntea organizației municipale a USR Târgu Jiu. Dumitru Calotă a fost înlocuit din funcție de Cornel Toma. Schimbarea a intervenit după ce fostul lider a decis să părăsească România.

Cel nominalizat recent este dascăl și se va ocupa de organizația municipală. Rolul său este cu atât mai important cu cât urmează un tur de alegeri locale și parlamentare. “In cadrul Adunarii Generale a USR Tg Jiu, convocata ieri, membrii USR Tg Jiu si-au ales un nou presedinte in persoana domnului Cornel Toma – profesor de fizica la Colegiul National Ecaterina Teorodoriu. Dumitru Calota, anterior presedinte al filialei din Tg Jiu a decis sa plece din tara cu familia pentru o perioada nedefinita de timp, situatie in care prin demisia acestuia, pozitia de presedinte a USR Tg Jiu a devenit vacanta. Ca si coleg, amic si presedinte al USR Gorj ii multumesc lui Dumitru Calota pentru efortul depus ca presedinte al USR Tg Jiu in perioada anterioara! Astfel de situatii nu fac decat sa ne determine sa muncim mai mult si sa insanatosim cumva acest sistem astfel incat romanii si in special gorjenii sa nu mai fie nevoiti ca intr-un ritm atat de mare sa plece din tara”, a fost mesajul transmis de Radu Miruță, președintele USR Gorj.