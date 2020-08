Luis Popa, nepăsător la acuzele lui Romanescu: ”Știu ce am de făcut. Mă voi implica mult în sportul gorjean!”

- Advertisement -

Luis Popa vine și atacă după ce edilul liberal l-a învinovățit în spațiul public cu privirea la groapa de gunoi.

Fostul șef de la Polaris spune că nu este vorba despre acel contract prelungit cu încă 20 de ani, ci acela care făcea referire la colectarea și transportul deșeurilor din Târgu-Jiu care a fost prelungit în 2013. Totul în schimbul platformelor subterane construite de firmă în diverse cartiere din oraș.

Luis Popa a mai afirmat și faptul că nu-l mai afectează aceste săgeți aruncate de primarul libera, dar și faptul că se va implica în foarte multe proiecte. ”Știam că voi fi atacat în această campanie electorală cu această groapă de gunoi. Am trecut prin prea multe până la această vârstă și nu ma mai afectează. Vreau să muncesc pentru locuitorii din municipiul Târgu Jiu. Domnul Romanescu a făcut o confuzie de contracte. Din păcate, este primar de aproximativ 3 ani, dar nu știe care dintre contracte s-a prelungit. Da, a fost prelungit un contract de colectare și transport deșeuri menajere, dar a fost datorită platformelor subterane”, a spus Luis Popa, la Radio Infinit.

Mai mult, actualul candidat pentru funcția de consilier local la Târgu Jiu din partea PSD, a mai afirmat că se va mai implica și în sportul gorjean. ”Iubesc sportul. Am avut și o echipă în campionatul de mini-fotbal cu care am ajuns la nivel național. Dacă voi ajunge să fiu ales consilier local, mă voi implica activ din punct de vedere al sportului, în special pentru a susține tinerii din Târgu Jiu. Eu nu am criticat modul în care se lucrează acum la CSM, ci am vorbit despre scandalurile ce au avut loc la acest club. Dar, repet, în cazul în care voi ajunge consilier, voi susține sportul din toate punctele de vedere”, a mai afirmat Luis Popa.