Mamă a doi copii, diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică. Are nevoie de ajutor

Rodica Sovîi este din comuna Prigoria și are 36 de ani. Femeia este mama a doi copii de școală generală. Fiul și fiica sa sunt viața ei, tot ce are mai de preț în această lume și tot ce își dorește este să îi vadă crescând. De curând, viața Rodicăi a luat o turnură neașteptată: tânăra a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică, scrie site-ul paginaolteniei.ro

Diagnosticul a picat ca un trăsnet asupra familiei Sovîi. În prezent, Rodica este sub tratament specific cancerului și luptă să depășească această perioadă foarte grea. Copiii săi îi duc dorul în fiecare minut…. rugându-se ca mama lor să se întoarcă, sănătoasă, acasă!

Soțul și copiii Rodicăi, socrii și părinții, dar și prietenii familiei s-au mobilizat și încearcă să facă rost de banii necesari tratamentului și viitorului transplant de măduvă. „Acum în pragul sărbătorilor de iarnă cu durere în suflet vă cer sprijin pentru a-mi ajuta soția care suferă de leucemie. În scopul obținerii unui tratament mai bun, eventual al unui transplant de măduvă, unde costurile sunt destul de ridicate organizăm și o strângere de fonduri. Pe acestă cale rog pe toți cei cu suflet mare care doresc să DONEZE în acest caz, o sumă cât de mică, o pot face într-unul din numerele de cont”, a scris pe pagina sa de socializare Constantin Sovîi, soțul Rodicăi.

Conturile în care puteți face donații sunt următoarele:

RO57BTRLEURCRT0061719801 CONT IN EURO

RO11BTRL02001201617198XX CONT IN LEI

Conturile sunt deschise la Banca Transilvania pe numele Sovîi Rodica.

Și prietenii femeii au postat mesaje de susținere și încearcă să ajute familie: „Scriu aceste rânduri în speranta de a ne uni câți mai mulți oamenii cu suflet bun, pentru o prietenă dragă nouă… Rodica Sovîi, depistată cu o boală gravă leucemie la vârsta de doar 36 de ani. E o mămică a doi copii minunați, si cu un suflet de om frumos si bun…Ea e internată acum in spital, urmând cursul citostaticelor si are mare nevoie de noi oamenii, pentru a o ajuta sa strângă acei bani, fiindui necesari, pentru o operatie foarte scumpă în străinătate. Doamne ajut-o să se facă bine, să ajungă sănătoasă acasă la soț și la copilași ei mici, care au nevoie enormă de mămica lor lângă ei si nu in ultimul rând de ambii părinți”, a scris o prietenă.

Iuliana Iliescu, primarul comunei Prigoria, a spus că va încerca să o ajute pe tânăra mamă: „Cel mai bine este să coordonăm o acțiune de strângere de fonduri, am delegat un angajat care se ocupă. La nivelul Primăriei avem acest angajat care strânge banii, cei care pot dona și vor să ajute, sunt așteptați la noi. Suma strânsă o vom depune în contul deschis pe numele doameni. Este un caz dramatic și sperăm să fie totul bine”.