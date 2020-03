Marș impresionant al localnicilor din Strâmba Jiu pentru ajutarea unui tânăr care se luptă cu cancerul

Aproximativ o sută de localnici din satul Strâmba Jiu, care aparține de orașul Turceni, au participat, în weekend-ul trecut, la un marș destinat strângerii de fonduri pentru un semen care se luptă cu cancerul. Adrian are vârsta de 29 de ani și este internat în Spitalul Filantropia din Craiova.

Cea mai mare parte dintre participanți au fost tinerii. La această acțiune s-au alăturat Antonie Făiniş, părinte paroh din localitatea Strâmba Jiu, precum şi primarul și viceprimarul oraşului Turceni.

Rugăciune în fața casei tânărului bolnav de cancer

Tinerii s-au întâlnit în faţa casei lui Adrian, unde au rostit o rugăciune, după care au plecat în marş pe drumurile din localitate.

Tinerii au purtat în mâini fotografii cu tânărul bolnav de cancer şi urne pentru strângerea de fonduri

Părintele Antonie Făiniș ne-a spus că s-a strâns o sumă de aproximativ 23.000 de lei, însă Adrian mai are nevoie în continuare de bani pentru a urma un tratament corespunzător: „Am mers prin localitate cu câteva urne şi cei care au dorit au putut să cumpere bilete pentru spectacolul caritabil care va avea loc duminica viitoare. Marşul a început la ora 12,00 cu o rugăciune rostită în faţa casei lui Adi. Am reuşit să strângem peste 23.000 de lei. Adi are nevoie de un tratament corespunzător. Am discutat cu medicii şi am aflat că trebuie să înceapă un tratament şi o doză costă peste 20.000 de lei. Nădăjduim să strângem banii necesari. Dragostea prietenilor lui este mare. Ei au hotărât să facă acest marş şi noi am susţinut acest demers“, a precizat preotul Antonie Făiniş.

Surori gemene, în grija unei mătuși

Tânărul se ocupa de creşterea surorilor sale gemene, eleve în clasa a VI-a, deoarece mama este plecată la muncă în Italia.

„Mama lui este plecată de mai mult timp în Italia. Nu se poate întoarce, pentru că există această situaţie cu coronavirus. Are un bunic care este bolnav, iar bunica a murit în urmă cu un an de cancer la sân. Adi se angajase de aproximativ două luni la o fabrică din Rovinari. De surorile lui se ocupă acum o mătuşă“, a spus preotul Antonie Făiniş.

Adi a mai reuşit să învingă cancerul în urmă cu patru ani, dar boala a recidivat acum mult mai puternic.