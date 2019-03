Mărturie cutremurătoare de la accidentul provocat de șoferița beată: „Se uita la noi ce facem cu sticla de bere în mână“

Două persoane, dintre care una care suferă de un handicap grav, au fost lovite de o șoferița beată, care s-a urcat cu mașina pe trotuar, chiar unde se află stația de autobuz destinată lucrătorilor de la Complexul Oltenia. „Eram împreună cu un coleg de serviciu. Am trecut strada și chiar sub copertina de la stație era un bărbat întins pe jos, care dormea. Ne-am oprit în dreptul lui. Nu am terminat de spus câteva cuvinte că l-am văzut pe colegul meu cum e luat pe capotă și aruncat, iar pe mine m-a atins la piciorul stâng. M-a șters mai mult. Ne aflam pe trotuar. Colegul meu a avut stare de spirit și s-a lăsat puțin pe spate, pentru că altfel putea să îl bage sub mașină. Nu a pățit nimic. Doar că i-a rupt adidașii, pentru că în prima fază i-a prins piciorul sub spoiler. Femeia, după ce ne-a lovit cu mașina, a coborât de la volan fără să ne întrebe nimic și a plecat. A intrat într-un bar de lângă părculeț. Ea se uita la noi ce facem cu sticla de bere în mână. Nu ne-a ajutat cu nimic. Ea a vorbit tot timpul la telefon. Ne-am dat seama că este sub influența alcoolului“, ne-a povestit Nicu Dobrotă, persoană cu handicap grav.

Dosar penal și permisul suspendat

Polițiștii au găsit-o pe femeie într-un bar. Cu ocazia testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1,22 ml/l alcool pur în aerul expirat.

Corina Scurtu, purtător de cuvânt al Poliției Gorj, a spus că șoferița a fostă lăsată fără permisul de conducere și, în plus, s-a ales cu dosar penal pentru conducere cu o alcoolemie peste limita legală. Aceasta lucrează ca ospătăriță la un restaurant din Târgu Jiu.