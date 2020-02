Muzeul Național „Constantin Brâncuși“, inaugurat de Ziua sculptorului. Ce exponate vor fi prezentate

Muzeul Național „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu va fi inaugurat pe data de 19 februarie, când este declarată sărbătoare națională, cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la nașterea marelui sculptor, considerat unul dintre cei mai importanți artiști ai lumii.

Muzeul va fi deschis în casa Barbu Gănescu, în care marele sculptor a locuit în perioada efectuării lucrărilor la Ansamblul monumental Calea Eroilor.

Ministrul Culturii a anunțat că în cadrul evenimentului inaugural va fi vernisată o expoziţie alcătuită din zece fotografii donate de Centrul Pompidou Paris şi 33 de fotografii document realizate la ridicarea Coloanei fără Sfârşit.

„Am pus în aplicare ceea ce ne-am propus. Aşa cum spune Brâncuşi, ‘lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în starea de a le face’. Astfel, am reuşit, într-un timp foarte scurt, să oferim publicului acces către ceea ce înseamnă o parte din viaţa şi opera marelui artist, chiar în nou-înfiinţatul Muzeu Naţional ‘Constantin Brâncuşi'”, a declarat Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii.

Irina Rimes, ambasadoarea evenimentului

Ambasadorul evenimentului a fost desemnată cântăreața Irina Rimes. „Nu ştiu dacă sunt neapărat cea mai bună alegere, dar ştiu un lucru sigur şi anume că noi, românii, avem o cultură cu care putem să ne mândrim, pentru că ceea ce avem noi este ceva ce se cam pierde în vest, dacă nu s-a pierdut de tot. Ţara noastră a fost pusă pe harta culturală a Europei de către nişte personalităţi, genii, despre care se vorbeşte de secole, printre care şi Constantin Brâncuşi. Toate aceste mari personalităţi au crescut cu nişte valori cu care creştem şi noi. Îmi place să vorbesc despre aceste valori, pentru că sunt ale noastre şi nu prea întâlnesc lucruri când mă duc pe-afară”, a spus cântăreața.

Istoricul gorjean Andrei Popete Pătrașcu critică desemnarea cântăreței Irina Rimes drept ambasador al evenimentului: „La fel de proști și la fel de săraci… „domnule sculptor”.

Pentru că atât poate actualul ministru al Culturii, Irina Rimes a fost desemnată ambasadoare a Zilei Naționale Brâncuși: „Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. În momentul când am început să-l descopăr pe Brâncuși, m-au fascinat lucrările lui că nu reprezentau neapărat cum se numesc.”

Nu ştiu care sunt raţiunile ce au condus în ultimii ani la încercările repetate de a demitizare opera și sculptorul Constantin Brâncuși. Pentru că doar despre rea intenție putem vorbi în cazul atâtor scandaluri iscate în jurul operelor lăsate moștenire de sculptorul născut în urmă cu 144 de ani, la Hobița, în Gorj. Credeam că Brâncuşi s-a născut ca să ne purifice de „mediocritatea şi superficialitatea” pe care viaţa ni le-a imprimat în fiecare zi, oră, minut şi secundă. Astăzi, ministrul Culturii, mediocru și superficial, ne-a oferit lecția despre cum Ziua Națională Brâncuși poate fi trântită în spatele imaginii unei simple duduie fascinată în copilărie că lucrările lui Brâncuși „nu reprezentau neapărat cum se numesc.”