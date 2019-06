„Nelu Dumitru a însemnat muzica vieții“

Nelu Dumitru, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio din județul Gorj, s-a stins din viață luni, 3 iunie, în urma unei grave și îndelungate suferințe. Nelu Dumitru a fost spiritul generației de adolescenți din ultimii ani ai perioadei comuniste. DJ-ul de la „Cocioabă“, cum era denumită discoteca de la Teatrul de Vară din Târgu Jiu, era văzut ca omul care le insufla celorlalți tineri sentimentul de libertate.

Iubitor al muzicii de calitate, în special Rock, Nelu Dumitru a realizat nenumărate emisiuni de radio în care a promovat muzica pe care o aprecia.

Cunoscutul caricaturist Aurelian Șuță a transmis câteva gânduri despre cel care pe care prietenii îl numeau Chelu. „A vorbi la timpul trecut despre Nelu Dumitru este extrem de greu. L-am cunoscut în anii 80, când era DJ la Cocioabă și nu lucru puțin, pentru că în aceea perioadă când pe radio era numai «Trenul galben fără cai», cine dorea să asculte Phoenix mergea la «Cocioabă». În ultimii 30 ani a fost unul dintre cei mai importanți oameni de radio. Am lucrat împreună, am colaborat la emisiuni cu muzică bună, muzică fără vârstă pentru toate vârstele, și mulți oameni importanți de radio i-au trecut prin mână și au învățat meserie de la Nelu Dumitru. Din fericire pentru noi și din păcate pentru el, s-a născut și a trăit într-un oraș micuț de provincie, altfel destinul lui ar fi fost unul național. Cu toate astea, Nelu Dumitru a făcut foarte mult pentru oamenii din oraș nelăsându-le construcții sau altceva, ci pur și simplu o emoție, o stare de bine, de fericire, de bucurie specifică aceleia care ți-o dă muzica bună, muzica de calitate. Nelu Dumitru a însemnat muzică, a însemnat muzica vieții, a însemnat muzica tinereții mele, a tinereții noastre, a adolescenței și, în acest moment în care ne despărțim de el, de trupul lui, de fapt, sunt convins că rămâne alături noi, în sufletele noastre, același Nelu Dumitru“.

„Tu erai marea noastră“

Un mesaj emoționant a transmis pe pagina sa de Facebook cunoscutul jurnalist Alin Paicu: „“Mergem în Cocioabă? Poate ne lipim și la vreun chef, mai târziu, ce zici?”. Ochii lui Luthe strălucesc la marginea serii și a lumii. “Mergem, tată, n-am mai fost de aseară”, îi răspunzi repede, strivind chiștocul de Bucegi sub talpa bascheților. În definitiv, Ciclul Carnot și Principiul al doilea al termodinamicii nu pleacă nicăieri din manualul urâcios, cu coperte de carton.

Cap – compas Parângul, dreapta pe Victoriei, uite clădirea Poștei, deja se aude muzica, stânga pe strada al cărei nume l-am uitat și hop la Teatrul de vară. Băncile sunt aproape pline și nici pe scenă lucrurile nu stau altfel. Tineri cu pantaloni bufanți, croiți de Lemnaru al mare, domnițe cu rochii ridicate deasupra genunchilor rotunzi ca ochii de copil, vânzători de Kent (pachetul cu castel, cinci lei țigara), mai mulți pierde-vară (vă amintiți când se oprea proiecția în plină acțiune la “Piedone Africanul”, în timpul matineului, la Dacia, când intra Miliția în sală și îi urca în Aro pe cei fără ocupație?), soldați fugiți din unitatea de lângă Fabrica de confecții ori LTV-iști cu mustăcioară. Și “Gaură”, desigur, princiar, în salopetă verde și cu ceas de buzunar, în amintirea aristocraților de demult. Pe scenă, trupuri unduindu-se pe ritmurile Foreigner, I Want to Know What Love Is, sub luminile filtrate de celofanul verde, roșu și albastru al reflectoarelor din spate. Pe Luthe l-ai pierdut deja, dansează cu ochii închiși în brațele unei crețe dintr-a unșpea, așa că nu-ți rămâne decât să te așezi pe băncuță și să