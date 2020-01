Nereguli de natură evazionistă la firma familiei deputatului Dan Vîlceanu. Ce spune liberalul

Echipa de control a constatat că au fost făcute achiziții care nu sunt reale, cu scopul de diminua impozitele de achitat. În raport se menționează faptul că nouă din cei 15 administratori sau asociați ai societăților care figurează ca furnizori de diferite de tablă și diferite materiale poartă numele Stănescu, iar facturile au același scris. Echipa de control menționează că neregulile depistate vor face obiectul unei sesizări penale.

Deputatul Dan Vîlceanu susține că nu are vreo legătură cu societatea, aceasta fiind condusă de părinții săi. Liberalul mai spune că părinții săi nu au fost anunțați cu privire la desfășurarea unei anchete penale: „Nu am cunoștință despre actele de control și nu am niciun fel de legătură cu firma resepctivă. Pe de altă parte, dacă tatăl meu ar fi fost într-un dosar penal, presupun că ar fi fost înștiințat dacă se începea o acțiune penală împotriva sa. Acest lucru nu s-a întâmplat. Nici mama nu a fost anunțată. Faptele prezentate într-un raport sunt opinia organului fiscal și pot fi contestate. Nu știu detalii pentru că nu am niciun fel de legătură cu firma respectivă“.

Dan Vîlceanu, mașină închiriată de la Trefo

Totuși, o legătură există între deputatul liberal și firma Trefo, pe lângă relația de rudenie cu patronii societății. O mașină BMW X5 cumpărată de societatea Trefo este închiriată deputatului Dan Vîlceanu, fiul directorului general, Eugen Vîlceanu, fost subprefect al județului Gorj. De asemenea, deputatul liberal susține că că plătește chirie către firma părinților pentru folosirea mașinii și că în raportul de control care a fost întocmit nu se constată vreo neregulă în această privință: „În facsimilul prezentat în presă, nici nu s-a pus proba legalității contractului de închiriere“.

Cei doi directori de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Marin Ciumag și Alin Goleanu, au fost mutați, la scurt timp după ce PNL a preluat puterea în alte județe ale țării. Astfel, Marin Ciumag a ajuns la Galați. Astfel, s-a vehiculat faptul că există o legătură cu privire la mutarea celor doi directori cu raportul de control întocmit la firma familiei deputatului. Deputatul Dan Vîlceanu susține că nu există vreo legătură între cele două aspecte: „Legătura este una strict imaginară și sunt pure invenții și nu a fost prezentată nicio dovadă. Nu s-a prezentat nicio dovadă cu privire la mutarea disciplinară a unor director din finanțe. Au fost aruncate niște acuzații și s-a menținat un nume de ministru pentru a se da amploare scandalului”, a menționat Dan Vîlceanu.