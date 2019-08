Pandurii și ”clona” s-au duelat acasă. Scorul a fost egal

Partida dintre Pandurii și ‘‘clonă’’ s-a jucat sâmbata și s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Disputat pe terenul sintetic de lângă noul stadion Municipal de la malul Jiului, sub privirile a doar 250 de spectatori, meciul dintre cele două echipe care au în titulatură denumirea ”Pandurii Târgu Jiu” a început cu ratatea uriaşă a lui Hery Kim, care, din careul mic, a reluat, cu latul, peste poartă, centrarea venită de la juniorul, Ovidiu Rasoveanu. Jocul, deşi se anunţa unul încins, ţinând cont de orgoliile existente la nivelul celor două conduceri, s-a stins, treptat, din intensitate, iar, din cauza căldurii, arbitrul a acordat nu mai puţin de patru pauze de hidratare.

S-a încheiat 0-0, iar echipa antrenată de Cristian Lupuţ are patru puncte după primele patru etape.

”Din punctul meu de vedere, o partidă foarte slabă, de un nivel tehnic foarte scăzut, pe o căldură insurportabilă şi un teren sintetic pe care nu se poate juca fotbal! Până la urmă, acest punct este un punct câştigat, obţinut în deplasare. Aşteptam însă mai mult de la acest joc. N-a fost un derby, chiar dacă sunt unele orgolii la nivelul conducerilor. S-au întâlnit două echipe cam cu aceleaşi obiective. Noi încercăm să construim o echipă, Pandurii încearcă şi ei să supravieţuiască. Trebuie să avem răbdare. Era cu totul altceva dacă meciul se juca pe stadionul cel nou. Era alt public, era altă calitate a jocului, din punct de vedere tehnic. Era alt nivel pe iarbă. Ne dezavantajează clar terenul sintetic. Nici măcar nu e o suprafaţă de calitate. Mingea ţopăie şi e foarte greu să-şi dezvolţi părţile tehnice”, a declarat antrenorul Cristian Lupuţ.

”Consider că astăzi am făcut un meci destul de bun împotriva unei echipe mult mai experimentate, chiar peste al echipei adverse. Am avut și două mari ratări și acea fază controversată din repriza a doua o să văd dacă mingea a fost în poartă, eu zic că a fost gol. Suntem la început, cu jucători foarte tineri, jucători care au venit de puțin timp. Am luat un punct și chiar dacă este doar un punct este încurajator pentru noi. Meciul de cupă de marți este un prilej de a reevalua jucătorii și să vedem la ce stadiu suntem în momentul de față. Din punct de vedere fianciar stăm foarte rău, restanțe mari de un an, un an jumate. Cu toate astea cei care au fost aici,eu, staful tehnic și jucătorii ne-am făcut treaba. Suntem unuicat, singura echipă din lume în care acționarii nu dau niciun ban de foarte mult timp. De câțiva ani nimeni nu dă niciun leu. Ne descurcăm foarte greu. Nu ne putem compara nici măcar cu echipele care au retrogradat din Liga a 2-a în Liga a 3-a. Întrebați-l pe domnul Sarcină câte milioane a cheltuit și cât i-a luat să formeze o echipă. Noi fără niciun ban și cu foarte puțină lume alături am reușit să menținem echipa în Liga a 2-a. Eu zic că este un succes mare pentru acest oraș în condițiile în care am activat. Sperăm ca acționarii să vină alături de noi sau să încurajeze acești copii” a transmis antrenorul principal al echipei Pandurii Târgu Jiu, Adrian Bogoi, la finalul meciului din etapa a IV-a a Ligii a doua casa Pariurilor, dintre Pandurii Târgu Jiu şi ACS Viitorul Târgu Jiu.

Cu patru puncte obţinute după patru etape, Viitorul Pandurii Târgu Jiu se clasează pe locul 15 în Liga 2, ultimul care asigură menţinerea.