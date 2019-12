Parcurge zilnic 200 de kilometri pentru a preda la o grădiniță din Gorj. Doar câțiva copilași frecventează unitatea de învățământ

O educatoarea de la grădiniţa din satul gorjean Ciocadia, comuna Bengești Ciocadia, vine zilnic din Craiova cu toate că la unitatea de învăţământ, cu toate că ajung de multe ori doar unul sau doi copii din cei zece care sunt înscrişi.

O mămică a tras un semnal de alarmă pe pagina de Facebook atunci când a văzut că singurul copil care a venit la grădiniță este cel al ei: „Un singur copil şi o doamnă educatoare care parcurge zilnic 200 de kilometri. Oare nu este păcat? Fac această postare în speranţa ca, pe viitor, să avem mai mulţi copii în această grădiniţă“.

Educatoarea a absolvit două facultăți

Educatoarea Mariana Ion spune că mulţi copii sunt bolnavi de varicelă şi din acest motiv nu vin la grădiniţă în această perioadă: „Este problema mea că vin de la Craiova. Copiii sunt bolnavi de varicelă şi de asta nu vin în perioada aceasta“.

„Am făcut asta de drag pentru copii“

Cadrul didactic spune că nu i se decontează naveta în plus, ci la fel ca celorlaţi colegi ai săi. „Fac un efort colosal să vin în grădiniţă. Am obţinut notă de titularizare şi acesta era singurul post în judeţele Dolj şi Gorj. Fac 200 de kilometri zilnic. Am avut multe lucruri lipsă atunci când am venit. Pe pereţi nu erau planşe educaţionale. Am pictat toată grădiniţa pe cheltuiala mea, pentru că a fost o plăcere. Am făcut asta de drag pentru copii deoarce sunt dedicată acestei activităţi. Fraţii mei din Italia mi-au trimis jucării de la nepoţii mei, pentru că nu am găsit nimic. Eu nu rămân nici cu 1.000 de lei pe lună. Îmi place meseria şi fac această activitate din pasiune. Sper să obţin un post mai aproape de casă anul viitor“, declară educatoarea.

Aceasta şi-a exprimat nemulţumirea că primarul nu a vizitat grădinița pentru a vedea cu ce probleme se confruntă“, a mai spus educatoarea.

„Este primul an în învăţământ“

Conform conducerii Şcolii gimnaziale din comuna Bengeşti Ciocadia, educatoarea nu este titulară, ci a venit în acest an în locul unui alt cadru didactic care s-a mutat în altă parte. „Copiii s-au mai şi îmbolnăvit în această perioadă. A fost repartizată în acest an de Inspectoratul Şcolar. Este primul an în învăţământ“, a menţionat Ionel Oană, directorul Şcolii gimnaziale din Bengeşti Ciocadia.

„Abia se trezesc pe la 8.00 – 9.00“

Primarul comunei Bengeşti Ciocadia, Victor Giogia, spune că sunt din ce în ce mai puţini copii la grădiniţă şi la şcoală: „Sunt vreo 10 copii înscrişi, dar acum este frig şi nu prea vin. Ei de abia se trezesc pe la 8.00 – 9.00. Am vorbit cu dumneai la început şi am întrebat-o dacă îi convine şi a spus că-i convine, pentru că vrea să intre în sistem. Sunt copii din ce în ce mai puţini. Peste tot există această situaţie. O să rămână o şcoală la două comune“.