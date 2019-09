Pasiunea neobișnuită a unei foste telefoniste: confecționează păpuși tricotate unicat

Mihaela Jinca, în vârstă de 50 de ani, din Târgu Jiu, are o pasiune ieșită din comun. Ea este îndrăgostită de păpuși și a ajuns chiar să le realizeze de una singură. Deține acasă o colecție de păpuși din ceramică, iar de peste doi ani confecționează singură păpuși din materiale textile. A realizat până acum câteva zeci de obiecte de acest fel.

Aceasta a descoperit pe Internet pe cineva în Spania care realiza păpuși tricotate și așa a început să lucreze și ea. „Am învățat să croșetez de la bunica mea și de la școală, pentru că se făceau ore de atelier sau lucru manual. Am mai lucrat în decursul vieții, mai mult pentru fiica mea. Tot uitându-mă pe Internet, am găsit pe cineva în Spania care realizează păpuși. Am zis să încerc și eu. Am reușit să realizez prima păpușă chiar de la prima încercare. M-am bucurat foarte mult“, a relatat Mihaela Jinca.

Unde pot fi văzute păpușile tricotate

Creațiile ei pot fi văzute în vitrina unui mic magazin de suveniruri aflat pe Calea Eroilor, din Târgu Jiu, pe care îl deține. „Sunt puțini vizitatori care sunt interesați să cumpere. Le pun în vitrină mai mult pentru a înfrumuseța magazinul. Oamenii se opresc, le admiră și pleacă. Cred că dau și o notă aparte acestui loc“, ne explică femeia pasionată de păpuși.

Meștera a confecționat, la început, tot felul de animăluțe, dar, până la urmă, s-a axat pe realizarea păpușilor. „Am lucrat tot felul de modele: iepuri, căței, girafe, ursuleți, elefanți și tot felul de animăluțe, însă m-am axat pe păpuși pentru că îmi plac foarte mult, cu toate că se confecționează mult mai greu. Eu am și colecție de păpuși de porțelan, la care țin foarte mult“, precizează Mihaela Jinca.

Păpușile sunt „hand-made“

Mihaela Jinca muncește câteva ore pe zi timp de aproximativ două săptămâni la realizarea unei păpuși. Cel mai dificil sunt de executat ochii și hăinuțele.. „Ochii și hăinuțele sunt părțile cel mai dificil de realizat. Fiecare păpușă este unicat și are hăinuțe specifice. Niciuna nu este îmbrăcată la fel. Părul este făcut din ațe, iar mai nou, am folosit păr artificial“, ne povestește Mihaela Jinca. Toate operațiunile sunt efectuate manual.

„Nu se poate vorbi despre o afacere“

Mihaela Jinca ne povestește că păpușile pe care le confecționează cu migală reprezintă o pasiune, iar multe dintre acestea ajunge să le păstreze, pentru că nu se găsesc cumpărători care să le aprecieze: „Doar materialele pe care le folosesc la o păpușă costă în jur de 50 de lei. Folosesc vatelină, material textil, sârmă, păr și altele. Este mult de muncă. La o păpușă lucrez zilnic timp de o săptămână și jumătate. Este o pasiune. Nu se poate vorbi despre o afacere. Oamenilor le place și doresc să cumpere, dar prețul pe care-l oferă nu acoperă nici valoarea materialelor, și așa mai bine le păstrez, pentru că îmi plac foarte mult. Muncesc foarte mult pentru realizarea lor. Eu nu am mai văzut pe cineva în România să facă așa ceva. Mai sunt persoane care realizează hăinuțe, în special populare, pentru păpuși, dar nu o păpușă în întregime“.

Dimensiunile păpușilor sunt cuprinse între 30 și 40 de centimetri, în funcție de grosimea firului din care este realizată.

Multe păpuși sunt oferite cadou

Comenzile primite până acum au venit din partea unor copii sau persoane adulte care și-au dorit o păpușă cu o anumită culoare a ochilor sau a părului. „Am fost persoane care au dorit să aibă ochii mai mari sau mai mici și verzi ori albaștri. De asemenea, alte persoane au dorit ca păpușă să aibă părul de o anumită culoare. Și dimensiunea poate să difere. Dacă lucrez cu fir subțire sunt mai mici, iar dacă folosesc fir mai gros, atunci sunt mai mari. Multe sunt oferite cadou și au anumite preferințe în funcție de persoana care urmează să primească darul“, a mai precizat Mihaela Jinca.