Pentru ce au votat și ce a ieșit!

Politicienii gorjeni au fost printre primii alegători care au ajuns la urne. Din declarațiile făcute toți, fără excepție, au votat pentru binele țării, fiecare folosind propriul limbaj de partid. Cu gânduri la o Românie normală, puternică și respectată, educată sau dezvoltată, liderii politici au mizat până la ultimul vot că persoană susținută de ei este cea în măsură să preia frâiele țării. În urma votului exprimat de români în turul doi va merge actualul președinte Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă.

„Matinal” este unul dintre cuvintele care îl caracterizează perfect pe fostul lider PSD, Florin Cârciumaru. După deviza „treaba bună se face de dimineață”, tot așa, fostul primar a fost printre primii alegători ajunși la urnă. “Am votat cu inima pentru ca România să aibă un președinte care crede în oameni și în Constituție. Am votat cu încredere, cu speranța și cu dorința de a avea o țară puternică și respectată în Europa, în lume. Sper ca, după cele două tururi de scrutin, România să devină o țară unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile noului președinte. Respect și încredere pentru poporul român, asta îmi doresc de la viitorul președinte al României!”, a declarat Florin Cârciumaru după vot.

Liderul PSD Gorj, Mihai Weber a pus ștampila cu gândul la bunăstarea românilor.“Am votat cu toată responsabilitatea pentru un președinte care să reprezinte România cu demnitate și mândrie, care să nu mai accepte ca România să fie tratată ca o țară de mâna a doua. Nu în ultimul rând, am votat împotriva austerității și pentru bunăstarea românilor”, a declarat Mihai Weber.

Președintele Consiliului Județean și-ar dori mai degrabă binele județului, județ pe care îl conduce.” Am votat cu speranța de mai bine pentru această tară. “Am votat pentru un om care a făcut bine țării și gorjenilor. Avem nevoie de un om care să lupte pentru tara și pentru Gorj, pentru că în primul rând ne dorim numai bine pentru județul în care locuim”, a declarat Cosmin Popescu.

România Normală

Liberalii au votat după cum îndemnă sloganul. Deputatul Dan Vîlceanu a votat la secţia numărul 17 de la Liceul Teologic din municipiul Târgu-Jiu “Am votat pentru un preşedinte puternic, serios, educat, un preşedinte care să menţină România pe direcţia euroatlantică şi pe principii europene şi am votat pentru o Românie normală, o Românie în care cetăţenii să nu-şi mai caute bunăstarea în alte ţări, o Românie în care românii să rămână, să se dezvolte şi să crească în România”, a precizat Dan Vîlceanu.

“Am votat pentru normalitate. Am votat pentru a ține departe impostura, corupția, analfabetismul de conducerea acestei țări. România se îndreaptă într-o direcție bună, oamenii au înțeles importanța votului și faptul că trebuie să se implice activ în viața politică, în acest proces democratic”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

PMP- deviza meritocrația

Liderul PMP susține că, spre deosebire de restul politicienilor din județ, el nu-și mai dorește oameni nepregătiți în funcții cheie. “Am votat pentru o Românie respectată, educată și performantă. Pentru o Românie în care meritocrația ar trebui să fie baza unui viitor strălucit. Vrem ca deviza care va conduce țara să fie o Românie fără proști în funcții publice. Deci, am votat pentru o Românie performantă, într-un singur cuvânt”, a declarat Nicolae Davițoiu, liderul PMP Gorj .

Mediator

Liderul Pro România Alin Văcaru a mers cu gânduri pacifiste la vot. Și-ar dori ca viitorul președinte să joace rolul unui mediator. “Am votat un preşedinte al tuturor românilor, am votat un preşedinte care să medieze, nu să se implice în treburile Guvernului, am votat un preşedinte pentru viitorul copilului meu şi al tuturor copiilor din ţara asta. Am votat un preşedinte de nota 10. Pe parcursul zilei voi urmări ca procesul de vot să se desfăşoare în condiţii optime, merg în fiecare localitate să văd cum se desfăşoară votul”, a precizat Alin Văcaru.