Performanță sportivă mare: Adrian Garcea dublu campion internațional al României la Seniori

Campionatele Internaționale de Atletism a României s-au desfășurat vineri și sâmbătă la Cluj Napoca, pe stadionul Cluj Arena.

Sportivul gorjean de la C. S. Pandurii Târgu Jiu, Adrian Garcea, a câștigat vineri, 7 iunie, medalia de aur în proba de 1500 metri, iar sâmbătă a devenit campion național al României și la proba de 3.000 de metri, demonstrând din nou valoarea incontestabilă a acestui sportiv de excepție.

Adrian Garcea a absolvit Liceul Sportiv din Târgu Jiu și, pentru că primește o indemnizație de efort de numai 600 de lei, se gândește să plece din Târgu Jiu și să se înscrie la un alt club din țară. Antrenorul său, Ion Bură, este convins că și clubul CSM al Primăriei Târgu Jiu se va implica pentru ca sportivul să aibă condiții de pregătire cât mai bune, pentru nu a da curs ofertelor venite din partea altor cluburi puternice din țară.

S-a antrenat în parc

Adrian Garcea, în vârstă de 20 de ani, se antrenează în Parcul Central din Târgu Jiu, lângă operele lui Constantin Brâncuşi, pentru că lucrările de construcţie la stadionul din Târgu Jiu nu s-au finalizat. Mai mult decât atât, din cauza condițiilor de antrenament, sportivul s-a accidentat și nu s-a mai putut pregăti timp de un an. De multe ori s-a întâmplat să fie împins de cei aflaţi în parc, pentru că nu era lăsat să treacă pe alei. De asemenea, Adrian a fost în pericol să fie lovit de crengile care se desprindeau din copaci. De trei ani de zile se pregătește în acest fel. „Sperăm să se termine stadionul şi să ne pregătim în condiţii normale. Ne pregătim dimineaţa, pentru că parcul este mai gol şi putem să alergăm. După-masă, vin foarte mulţi oameni şi nu avem pe unde să alergăm. Câteodată ne împingem cu oamenii, că nu ne lasă să trecem. Sunt condiiţii mai dificile de pregătire. În urmă cu câteva luni, când a nins, în parc a fost dezastru pentru că s-au rupt crengile. A picat o creangă foarte mare chiar lângă sora mea. A avut noroc că nu a fost atinsă. Este greu să te pregăteşti în parc. Sunt cu ochii în sus la crengile care se mai rup şi pe care trebuie să le eviţi. Nu avem vestiar în care să ne schimbăm. Gecile le punem în crengile copacilor, iar câteodată nu le mai găsim. Din cauza asfaltului dur, muşchii s-au desprins de pe tibie şi este foarte greu să calci. Am avut şi accidentări, iar un an de zile nu m-am putut pregăti“, a spus campionul.