Placă comemorativă dedicată medicului Nicolae Hasnaș, dezvelită la Spitalul Județean de Urgență

„Este o festivitate importantă, reușim, în sfârșit, să îl scoatem din uitare pe marele doctor Nicolae Hasnaș, personalitatea cea mai importantă a Gorjului din prima jumătate a veacului trecut. A ajuns o legendă, despre el știau și copiii! A fost trimis de ministrul Sănătății să conducă Spitalul Târgu-Jiu, în 1907, pe care l-a condus până în 1937. L-a dezvoltat, a adus noi specialiști, a creat spațiu de spitalizare. A fost un mare chirurg! Ceea ce se opera la Târgu-Jiu, se opera numai în marile spitale din țară. Pe lângă activitatea medicală îndelungată și de înaltă calitate, s-a implicat mereu și în viața urbei. A înființat instituții culturale, educaționale, a înființat Școala de notari. A fost membru al PNL, a fost președinte al partidului, dar și prefect și senator. Ca demnitar, a luat mereu parte țăranilor, preoților, medicilor. Ca prefect, s-a ocupat de reînființarea Școlii Normale, a construit școli în județ, a fost un mare filantrop, acorda burse elevilor merituoși. A construit un pavilion la acest spital, din banii lui. Apoi încă trei! A fost personalitatea cea mai importantă din istoria medicinii gorjene, iar noi avem datoria de a respecta aceste personalități. (…) Mulțumesc domnului manager Vienescu pentru susținere, dar și doamnelor doctor Mischie și dr. Băleanu! Dumnealor m-au înțeles și am avut o colaborare excelentă. În sfârșit, am reușit atât cât am reușit, dar mă bucur. Am un sentiment de mulțumire deosebită, căci de azi încolo se va mai putea vedea și vorbi despre numele doctorului Nicolae Hasnaș”, a spus dr. Cornel Munteanu. Acesta a mai propus ca Secțiile de Chirurgie ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu să poarte numele a doi chirurgi importanți: dr. Nicolae Hasnaș și dr. Corneliu Adameșteanu, propunere care va fi analizată de conducerea unității medicale.