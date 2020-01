PMP i-a luat fața PNL-ului, la Peștișani

Organizația PNL Peștișani, micșorată de aliații de la PMP. Mai mulți consilieri locali liberali vor face pasul spre populari, supărați de nominalizarea făcută, pentru primăria din localitate, de conducerea organizației județene.

PMP Gorj și-a anunțat, ieri, încă trei candidați pentru primăriile din județ. Nominalizările au fost făcute la primăriile Țicleni- Silviu Sprînceană, Ciuperceni-Vitali Vasilache și Peștișani-Rădulescu Cornel. Surpriza de la Peștișani lasă un gust amar aliaților de la PNL deoarece Rădulescu susține că nu va veni singur în PMP. Fostul viceprimar al localității a părăsit barca liberală cu tot cu o parte din actualii consilieri locali. „Am fost președinte PNL Peștișani, nu m-am înțeles cu PNL deoarece pune presiune și eu nu pot să lucrez sub presiune. Am luptat cu echipa această pentru PNL , voi lupta pentru PMP și cred că suntem prima opțiune pentru oamenii din comună. Suntem oameni tineri și știm ce trebuie să facem în comună. Am fost amenințați de președintele PNL de la Peștișani că nu vreau să-i ajut pe ei, pe liberali la alegerile locale. Mai am și alți colegi care vor veni alături de mine, pe care o să-i fac public la timpul respectiv pentru că acum oamenii se tem de președintele de acolo, însă, sunt convins că vom face o treabă bună”, a declarat candidatul PMP, Cornel Rădulescu.

Fuiorea, mărul discordiei

Foștii liberali au părăsit PNL după ce nu s–au înțeles asupra persoanei pe care o vor susține la alegerile din vară. Arătat cu degetul este Gheorghe Grivei. „Noi am venit la PMP fiind marginalizați de PNL. S-a discutat în primă fază să facem un sondaj și cine va ieși cel mai bine în cifre să candideze pentru primărie, dar, domnul Grivei și domnul Poenaru au pus presiune pe domnul Rădulescu. Dânșii au considerat că e mai bun Ilie Fuiorea neavând niciun criteriu de departajare. Pentru acest fapt, noi am făcut pasul spre PMP și vom demonstra că vom face o treabă bună. Vrem să câștigăm Primăria Peștișani”, a declarat vicepreședintele PNL Peștișani, Alin Fuiorea.