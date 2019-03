Ponei pentru persoanele cu dizabilități din Gorj. Este vedeta Complexului „Josua“

Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia va organiza astăzi o acțiune specială, cu ocazia Zilei Internaționale a Fericii. Persoanele cu dizabilități vor merge să-l cunoască pe „Hope“, un căluț ponei din rasa Shetland, achiziționat cu sprijinul unei românce care trăiește în Statele Unite ale Americii. Acesta este noua vedetă a Complexului de agrement „Josua“, care este deținut de Asociația Persoanelor cu Handicap Oltenia.

„Am achiziționat un ponei care să ne fie de ajutor în activitățile noastre ți sperăm să facem terapie pentru persoanelor cu dizabilități. Am discutat cu Adriana Henderson, prietena noastră din Statele Unite ale Americii, a desfășurat o campanie de strângere de fonduri și a reușit să strângă suma de 500 de euro. Cu acești bani am cumpărat poneiul din rasa Shetland de la un centru de echitație Brașov. I-am făcut un grajd. De Ziua Internațională a Fericii vom merge să ne cunoaștem. Are vârsta de opt luni. Va putea fi călărit după vârsta de doi ani“, a spus Daniel Andrei, președintele Asociației.

A ajutat sute de copii din România

Adriana Henderson trăieşte în Statele Unite ale Americii şi, de aproximativ 20 de ani, conduce o organizaţie care a ajutat sute de copii din România. Adriana are 65 de ani şi s-a născut în Bucureşti, dar a emigrat, în tinereţe, în SUA împreună cu părinţii.

Complexul „Iosua“, care a fost inaugurat anul trecut. Acesta se află pe strada Unirii din Târgu Jiu, în apropierea Coloanei „fără de Sfârșit“, și dispune de un teren de mini-fotbal, precum și de panouri de baschet, posibilități pentru practicarea tenisului de masă, a tirului cu arcul, precum și diferite cabinete. Investiția este una privată și aparține fraților Mircea și Daniel Andrei, bolnavi de hemofilie, care conduc Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia.