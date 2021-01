Povestea tânărului campion național la box care trăiește în condiții mizere

Povestea lu Constantin Bobu, un tânăr campion la box de etnie romă din Târgu Jiu, a fost prezentată în cadrul Știrilor Pro Tv. Acesta trăiește în condiții mizerabile într-o căsuță din cartierul Obreja, din Târgu Jiu. Acesta provine dintr-o familie cu șapte frați, care trăiesc împreună cu cei doi părinți într-o singură cameră.

Sportivul a povestit că de multe ori merge flămând la antrenamente. „Vreau să fac o carieră în box și să însemn ceva pentru sportul românesc. De multe ori am fost flămând la antrenamente. Nu mănânc eu, pentru că sunt mai mare, ca să aibă ce să mănânce frații mei mai mici. Banii pe care îi mai câștig din indemnizație îi folosesc pentru a-mi cumpăra haine, ca să nu râdă lumea de mine, și să îmi ajut familia cu mâncare și cele necesare“.

Constantin Bobu îl are ca idol pe Mike Tyson: „Îmi place foarte mult Mike Tyson. Îmi doresc să ajung ca el pe plan sportiv“.

„M-am speriat când am văzut în ce condiții trăiește“

Constantin Bobu a fost descoperit de antrenorul Doru Neamțu, care i-a devenit un al doilea tată. Acesta se ocupă de tot ce înseamnă pregătirea sportivă și îl ajută material. Doru : „Am venit de multe ori acasă, dar nu am intrat înăuntru ca să îmi dau seama ce se întâmplă. M-am speriat când am văzut în ce condiții trăiește. Nu sunt ajutați în niciun fel. Nu au școală. Din câte știu, nu au nici măcar acte pe pământ și locuință. Am reușit să-i fac băiatului acte de identitate. Le țin acasă la mine, pentru a fi în siguranță. Sunt ca al doilea părinte pentru el“.

„Are o sclipire, dar trebuie ajutat“

Doru Neamțu susține că tânărul sportiv este talentat, dar trebuie susținut: „În România, campionii cu rezultate notabile vin din condiții grele. Acest copil vine de 4-5 ani pe la sală, dar îl puneam la început să ne strângă mănușile și să facă curățenie. Cu timpul, a început să nu lipsească în nicio zi. L-am băgat la meciuri cu copiii mai mari. Am văzut că nu are frică. Fiind antrenor secund la lotul de juniori cu Dorel Simion și Alex Scarlat, m-am rugat de Dorel Simion să îl ia la o pregătire de două săptămâni ca să-i vedem potențialul la nivel de juniori. A făcut față la acest nivel. A urmat Campionatul național de juniori și a ieșit campion național. Copilul are trei meciuri oficiale câștigate toate trei. Are o sclipire, dar trebuie ajutat“.