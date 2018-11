Primarul comunei Peștișani a anunțat intenția de preluarea a Casei Muzeu „Brâncuși“. Dispută între consilierii județeni

Conducerea Primăriei Peștișani vrea să preia Casa Muzeu „Constatin Brâncuși“ care aparține Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu“. Primarul Cosmin Pigui are în plan un proiect de înfrumusețare a zonei, care include și Casa Muzeu. Acesta spune că se va întâlni cu președintele Consiliului Județean Gorj, pentru a-i solicita preluarea casei muzeu: „Acest parc „Constantin Brâncuși“ pe care dorim să-l realizăm poate să însemne mai multe, dar eu am gândit să realizăm un părculeț foarte frumos în intersecție, cu toalete pentru vizitatori, căsuțe din lemn pentru vânzarea de suveniruri, sucuri alte produse. Sper că vor fi prinse într-un singur proiect toate și o să am o discuție cu domnul Cosmin Popescu și să ne cedeze Casa muzeu pentru realizarea acestui proiect“.

Dispută între consilierii județeni

De asemenea, primarul Cosmin Pigui s-a întâlnit cu secretarul de stat din Ministerul Culturii, Alexandru Pugna, cu care a ajuns la o soluție pentru salvarea casei părintești în care s-a născut Constantin Brâncuși.

Consilierul județean Mihai Prunariu, un apropiat al primarului Pigui, și-a declarat susținerea pentru preluarea Casei Muzeu de către Primărie: „Susțin acest demers“, este mesajul postat de Prunariu pe pagina sa de Facebook. Consilierul liberal Victor Banța se opune acestui demers: „Nu voi susține un astfel de demers în Consiliul Județean Gorj deoarece Casa Muzeu ”Constantin Brâncuși” este un obiect de patrimoniu de interes județean/național, nu (numai) local. În astfel de cazuri, primează interesul național și cel județean, tot interese publice dar covârșitoare. E ca și cum ai transfera Casa Memorială Muzeu ”Mihai Eminescu” de la județul Botoșani la Comuna Mihai Eminescu ! Așadar, propunerea e neîntemeiată! Mai bine ar susține primarul comunei să se schimbe numele comunei din Peștișani în Constantin Brâncuși – desigur, prin organizarea unui referendum local!“.

Când s-a înființat Casa Muzeu „Constantin Brâncuși“

Casa muzeu „Constantin Brâncuși“ a funcționat tot timpul ca o filială a Muzeului Județean. În 1967, autoritățile Regiunii Oltenia, din Craiova, pe baza deciziilor unei comisii din care a făcut parte și V. G. Paleolog, au elaborat proiectul de organizare a casei Brâncuși de la Hobița. La 16 februarie 1968 a intrat în vigoare legea reorganizări teritorial-administrative a României, regiunile fiind împărțite în județe, așa că problemele legate de casa Brâncuși au fost transferate județului Gorj. Pentru cinstirea memoriei marelui sculptor Constantin Brâncuși, se va organiza cu sprijinul C. S. C. A. pe locul fostei case natale o construcție – gospodărie, tipică zonei și linii generale apropiată ca stil casei Brâncuși, care va cuprinde casa de locuit și dependințele – pivniță, pătul, fîntînă cu cumpănă, împrejmuire etc. – precum și obiectele de interior – constituindu-se ca filială a Muzeului județean Gorj. În acest scop, pînă la 15 iulie 1970, Comitetul județean pentru cultură și artă va depista și achiziționa o casă din satul Hobița, contemporană și apropiată ca stil casei natală a lui Brâncuși, precum și dependințele, care vor fi mutate și reconstruite în curtea casei părintești.

Elena Udriște devenită muzeograf și apoi, directoare a Muzeului județean Gorj, a înființat în noiembrie 1971 secția Casa Muzeu Constantin Brâncuși la Hobița. A fost cumpărată casa lui Calistrat Z. Blendea, poreclit Calistroi, și a fost amplasată pe terenul gol ce-i aparținuse sculptorului.