Primarul Romanescu îi cere lui Orban să își dea demisia din fruntea PNL. Vâlceanu: „Nu a înțeles despre ce este vorba“

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, preşedintele PNL Târgu Jiu, îi cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, în urma declaraţiilor privind anularea scutirii de la plata impozitului pe salariu pentru informaticieni.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Romanescu susţine că declaraţiile făcute de liderul partidului nu reprezintă valorile şi principiile liberale: „Solicit demisia lui Ludovic Orban din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal! Ca cetăţean al României care crede în oprirea declinului şi în restartarea în bine a ţării lui, ca preşedinte al PNL Târgu Jiu şi ca primar ales de români patrioţi, într-unul dintre cele mai roşii judeţe ale ţării – Gorj – luând act de declaraţiile impardonabile ale domnului Ludovic Orban, care doreşte diminuarea veniturilor IT-iştilor care n-au plecat, încă, din România, consider că dânsul nu mai reprezintă valorile şi principiile liberale şi că nu mai poate rămâne nici o zi în fruntea Partidului Naţional Liberal. (…) Nici un bun român nu poate cere şi nu poate anunţa demararea unor măsuri legislative care să genereze amplificarea exodului specialiştilor IT din România şi împovărarea suplimentară a mediului privat, care este oricum sufocat la maxim prin măsurile falimentare luate de coaliţia PSD – ALDE. Căci o creştere a preţului serviciilor din domeniul IT induce în mediul privat efecte similare cu ale scumpirii carburanţilor. Într-o Românie în curs de informatizare, orice afacere depinde din ce în ce mai mult de anumite prestaţii IT, a căror scumpire ar genera efecte negative în lanţ. Nu mai punem la socoteală un alt efect pervers: alte câteva mii de IT-işti din România ar lua, şi ei, drumul Occidentului.(…) Ludovic Orban, prin astfel de declaraţii, înscrie PNL-ul într-un concurs imbecil declanşat de PSD şi ALDE, care are ca miză cine face mai mult rău României şi românilor. Această ultimă declaraţie a domnului Ludovic Orban încheie un lung şir de poziţionări politice fie anemice, fie nefericite, care i-au făcut pe mulţi să confunde, în mod nedrept, PNL-ul cu PSD-ul şi cu ALDE, şi să eticheteze acest partid naţional şi istoric drept ”aceeaşi mizerie”, a transmis Romanescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Este o declarație absolut fără sens în condițiile în care Partidul Național Liberal susține, și prin vocea președintelui, un lucru pe care absolut toți românii și-l doresc: reducerea taxării pe muncă. PNL exact asta își dorește: reducerea taxării pe muncă pentru toate activitățile din economie și nu numai pentru una sau câteva, așa cum se întâmplă acum. Toată economia românească are nevoie de reducerea taxării pe muncă și sunt convins că toți românii sunt în asentimentul nostru și consider că domnul primar Romanescu nu a înțeles subiectul și nu are informațiile necesare și în momentul în care un economist îi va explica despre ce este vorba sunt convins că va înțelege. Toți economiști din partid susțin această viziune cu privire la reducerea taxării muncii și au publicat texte în care fac o analiză cu privire că în România avem nevoie de reglementare, simplificare și de aceeași regulă pentru toți. Este o discuție pe care mai purtat-o în grupurile de economie din PNL și pleacă de la câteva aspecte care sunt acceptate de oricine: 1. Taxarea muncii este foarte mare în România și trebuie redusă. 2. Toți trebuie să beneficieze de aceleași reguli, iar reducerea unor impozite și taxe trebuie să se facă pentru toți, nu doar pentru o categorie pentru a se genera discriminare. Este o judecată simplistă a celor care spun că specialiștii din IT vor pleca din România, fără să ia în considerare toate categoriile de salariați: medicii pleacă din România, de ce nu a fost făcută și pentru ei o scutire, sau strungarii, sudorii pleacă din România. Noi credem că în economie trebuie redusă, taxarea muncii, dar regula trebuie să fie aceeași pentru toată lumea. Este inadmisibil să avem scutiri pentru impozitul pe venit pentru o categorie sau alta și să impui taxe aberante cu privire la plata unor contribuții pentru sănătate din veniturile din dividende sau chirii. Asta este realitatea economică de acum, o harababură și un haos. Munca și creativitatea unui antreprenor trebuie să-i dea succesul în afaceri, și nu vreo reglementare dată de stat“.

Dan Vâlceanu a spus că va discuta în cadrul PNL despre declarațiile făcute de primarul Romanescu: „O să discutăm în cadrul partidului dacă se impune vreo măsură de sancționare a lui Marcel Romanescu. Nu pot să fac afirmații fără să discut cu colegii din partid. Nu știu dacă vrea să plece sau nu din partid“.