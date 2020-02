Propunere PSD: Salariu minim în România, 60% din salariu mediu

Liderul PSD Gorj vrea lefuri mai mari pentru gorjenii plăți cu salariu minim pe economie. Mihai Weber a depus o inițiativă legislativă prin care solicită majorarea venitului minim pe economie, recomandare venită și de la Comisia Europeană.

Pe proiectul ce îi aparţine deputatului Mihai Weber și-au pus semnătura mai mulţi social-democraţi. ”Ținând cont și de recomandările Comisiei Europene privitoare la corelarea procentuală a valorii salariului minim național brut cu aceea a salariului mediu național brut, am depus o inițiativă legislativă prin care am propus ca valoarea salariului minim național brut să nu poată fi ami mică cu 60% din valoarea salariului mediu național brut. Scopul acestui demers normativ are în vedere garantarea asigurării standardelor și condițiilor minime de trai decent pentru români, diminuarea migrație forței de muncă autohtone precum și reducerea somajului voluntar generat de lipsa de atractivitate a salariului minim”, a transmis președintele PSD Gorj Mihai Weber.

În prezent, salariul minim brut reprezintă aproximativ 40% din salariul mediu brut.