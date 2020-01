Propuneri PSD: Luis Popa în Consiliul Local Târgu Jiu, Marius Cuțitoiu în Consiliul Județean Gorj

Tânărul Marius Cuțitoiu a fost ales săptămâna aceasta președintele tineretului social democrat. El dorește să fi e un altfel de consilier județean și să rezolve anumite proiecte „uitate prin birouri”.

Directorul Serviciului Județean pentru Gestionarea Deșeurilor din cadrul Consiliului Județean Gorj vrea să se implice în rezolvarea problemelor din Municipiul Târgu Jiu. Luis Popa își dorește să devină consilier local pentru a pune în practică mai multe investiții.

Vicepreședintele PSD Gorj susține că motivul pentru care își dorește un post eligibil pe lista partidului la Primăria Municipiului Târgu Jiu este acela de a pune umărul la dezvoltarea orașului. Popa îl taxează pe cel care conduce acum orașul afirmând că a uitat ce “a mințit” în campanie. „Mă voi implica în campanie, indiferent cine va fi candidatul PSD. Am avut anumite discuții să fiu pe lista consilieri locali. Nu vreau la județ având în vedere că lucrez la Consiliul Județean și nu vreau să apără discuții cu Agenția Națională de Integritate. Pot să mă implic în mai multe domenii având în vedere că am lucrat și în mediul privat, știu cum să discut cu mediul privat. Pot să mă implic în parte de salubrizare, curățenie, mediu unde avem multe probleme. Pe de altă parte m-am plimbat foarte mult în țară și am văzut cum în alte părți funcționează sistemul de parcări, sistemul locurilor de joacă, cum în alte zone din țară s-au făcut afterschool-uri și multe alte lucruri care în Târgu Jiu sunt doar puse pe hârtie, venim cu ele în campania electorală, promitem sau mințim mult, și, când e să le punem în practică, le uităm prin birouri”, a declarat Luis Popa.

Luis Popa a mai candidat și în trecut pentru a funcție de consilier județean dar a renunțat la post imediat după câștigarea alegerilor.