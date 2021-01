Romanescu: “Am fost foarte buni în alegerile locale, după ce au trecut alegerile am fost dați la o parte”

Scandalul din PNL, de la nivel central, dă curaj și liderilor din teritoriu să ridice pretenții. În rândul primarilor sunt nemulțumiri după ce oficialii de la București au uitat de principalii pioni care aduc voturi. Președintele PNL Târgu Jiu, primarul Marcel Romanescu susține că primarii PNL “înceracă să se delimiteze de ceea ce se întâmplă, la nivelul Partidului Național Liberal”.

“Sunt foarte încântat de faptul că, cel puțin în momentul de față, la nivelul județului Gorj lucrurile sunt extrem de liniștite și vreau să cred că tot ceea ce se întâmplă la nivel național nu se va transfera asupra organizației de la Gorj. Adică, sper să rămânem o echipă, să putem să avem un punct de vedere atunci când se va organiza un Congres. Pe de altă part,e președintele unui partid, în afară de condițiile deosebite care pot apărea, nu poate fi schimbat decât atunci când se organizează Congresul Partidului. Nu știm când se va organiza, nimeni nu a dat un deadline să ne spună e în mai- aprilie- iunie- iulie. Trebuie să așteptăm. Pe partea cealaltă, pentru mine, așa cum am și declarat înainte de alegerile locale, cel mai important este ceea ce se întâmplă în administrația pe care o conduc, mai puțin latura politică. Dacă va fi nevoie mă voi implica într-o funcție de conducere, lasând la o parte funcția de președinte deținută în organizația municipală pe care o doresc și pentru care voi candida în continuare”, a transmis Marcel Romanescu.

Primarii așteaptă să atace

Pe de altă parte, Marcel Romanescu confirmă că atât el cât și alți colegi sunt nemulțumiți de modul în care conducerea partidului s-a deliberat de ei după scrutinurile electorale. “Din păcate asta e o mare problemă în Partidul Național Liberal, unii preferă să privească alegere de pe margine fără ca să se implice foarte mult în competiția electorală. PNL ar trebui să fie un un partid al primarilor pentru că ei sunt legătură directă cu cetățean. Nimeni din nicio formațiune politică nu este mai apropiat de problemele, de doleanțele, de planul de găsirea unor rezolvări pentru problemele cetățenilor decât primar. În momentul în care primarii rămân cumva pe margine și nu se mai implica partidul are o mare problemă. Mă uit la domnul Bolojan, la domnul Boc, vorbesc de primari cu greutate în PNL, îi văd puțin că încearcă să se delimiteze de ceea ce se întâmplă, la nivelul Partidului Național Liberal, asta poate și determinați de posibile mici tensiuni. Nu întotdeauna, noi, ca primari, atunci când s-au luat decizii am fost consultați. Am fost foarte buni în alegerile locale, mai ales cei care au câștigat, după ce au trecut alegerile am fost dați la o parte”, a mai transmis liderul PNL Târgu Jiu.