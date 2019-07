S-au strans banii pentru casa lui Abeel Dat, copilul orfan din Jupânești care a rămas fără locuință

Românii au fost impresionați de povestea lui Abeel Dat, băiatul de 10 ani, crescut de bunică, după moartea tatălui, care a rămas fără sub cerul liber, după ce căsuța fără curent electric a fost distrusă de un incendiu. În urma donațiilor s-a strâns suma de 1,3 miliarde lei vechi, bani necesari pentru ridicarea unei noi locuințe.

„Un localnic a donat terenul, primăria a demarat lucrarile cu ceea ce a avut la dispozitie, iar noi toți am încercat prin toate mijloacele uman posibile sa adunăm bani. Și s-au adunat. Acum, toți banii strânși (prin cele trei metode: in contul meu, direct într-al bunicii, inițial prin Facebook) sunt la Jupanesti, la familie (in cont).

Dupa ce primaria își va epuiza resursele, din acesti bani care sunt în totalitate acum pe numele bunicii, se va finaliza casa și vor mai rămâne pentru ca Abeel să ajungă în mod natural la maturitate.

A multumi e prea puțin! Acum două săptămâni mergeam la Jupânești după ce am aflat despre caz, iar astăzi există deja în cont banii necesari și multe alte persoane, care au anunțat că pun la dispozitie diverse materiale.

Abeel, băiatul de 10 ani, premiant la școală, părăsit de mama, rămas și fără tatăl care îl crescuse exemplar, va avea acum o casă, după ce locuința improvizata luase foc!

Un copil crescut printre spini, doar de mainile muncitoare ale tatălui care lucra cu ziua alaturi de Abeel până când a plecat la ceruri, rămas acum și fără acoperiș era la o răscruce a vieții: ramas fara nimic, putea foarte usor sa alunece pe cai greșite și astfel destinul să îi schimbe radical viața. Era păcat de eforturile tatălui, de obstacolele depășite până acum, ca o cale greșită sa fie aleasa la aceasta intersectie a vietii sale. Împreună am montat niște indicatoare pe drumul vieții lui și tare mult îmi doresc ca Abeel, băiatul care a depășit până acum toate greutățile vieții să ajungă un om mare, un om care să îl facă mândru pe tatăl lui și un exemplu pentru noi toți!“, a postat Radu Miruță, președintele USR Gorj, pe pagina sa de Facebook.