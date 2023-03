Sediul UCB va fi iluminat în roșu

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu va marca astăzi, 24 martie, Ziua Mondială de luptă Împotriva Tuberculozei, prin iluminarea în culoarea roșu a clădirii din str. Tineretului, nr. 4, între orele 19:00-21:00, ca semn al solidarității și implicării în lupta împotriva tuberculozei (roșu este culoarea care semnifică lupta împotriva tuberculozei).

„Prin acest demers, UCB se alătură Fundației Romanian Angel Appeal, precum și altor instituții și organizații din peste 30 de județe, în campania de informare și conștientizare asupra efectelor acestei boli și asupra sănătății publice la nivel global.

În ultimii ani, România a fost țara cu cele mai multe cazuri noi și recidive, înregistrate anual, dintre țările membre ale Uniunii Europene și între primele șase locuri din regiunea OMS Europa (atât ca număr absolut de cazuri cât și ca incidență la 100.000 de locuitori). Ultimul raport al European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2021, arată că tuberculoza rămâne o prioritate pentru sănătatea publică din România, țara noastră fiind depășită doar de republici din fostul blocul sovietic“, se arată într-un comunicat al UCB.