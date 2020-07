Șeful salvamontiștilor și un primar, depistați cu COVID-19

Cazurile de infectare cu noul coronavirus se extinde rapid în rândul gorjenilor. Nu sunt ocoliți de COVID-19 nici persoanele publice. În ultimele zile, șeful Salvamont Gorj și președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, dar și primarul comunei Bengești Ciocadia au fost testați pozitiv.

Şeful salvamontiştilor a spus că şi-a făcut singur testul, prevenitv, şi a ieşit pozitiv, după ce a avut o stare febrilă care a trecut după ce s-a tratat cu Paracetamol. Sabin Cornoiu se simte bine acum. El nu ştie cum a contactat virusul: „Am făcut testul preventiv pentru că am avut febră în urmă cu o săptămână. Rezultatul testului a fost pozitiv. Nu am simptome. Am o formă uşoară. Nu ştiu de unde am luat virusul“.

Victor Geogia: „Singur m-am gândit să efectuez acest test“

Primarul comunei Bengești Ciocadia a fost testat pozitiv la testul de COVID-19. Victor Geogia și-a efectuat testul la un laborator privat, după ce un angajat al primăriei a fost depistat cu noul coronavirus. „Am venit de ieri la spital. Stau în salon cu alte trei persoane. Sunt condiții excelente aici. Am făcut testul pentru că tușeam de aproximativ două săptămâni. Am făcut o rază și am zis să merg să îmi fac și testul. Nu l-am făcut la recomandarea medicului. Eu singur m-am gândit să efectuez acest test“, a declarat primarul Victor Geogia.