ȘOCANT! Primar amenințat cu moartea de susținătorul unui contracandidat: ”nu mai apuci alegerile!!!”

- Advertisement -

Înregistrări audio șocante, la Drăguțești, între primarul Dumitru Ion Popescu și un fost angajat al primăriei, Daniel Bocean. Omul s-a pensionat în urmă cu câțiva ani, iar acum este susținător al fostului primar Vasile Moșoiu. Nivelul la care au ajuns amenințirile este de-a dreptul inimaginabil:

”Băi nenorocitule, fii atent aicea…. fii atent aicea! Băi, atâta rău mi-ai făcut în viață de nu o să apuci alegerile! Nu o să apuci alegerile, ține minte de la mine! Nesimținute, ordinarule, porcule, țiganule, porc împuțit ce ești!!! Firea-l d…u cu mă-ta, de n-ai murit când ți-a fost capul cât nuca! (…) să nu dai ochii cu mine că te omor! Când te-oi întâlni, te omor! Ai șapte dosare penale cu toată cârdășia, cu neamurile tale! F….i Dumnezeii mă-tii de ordinar! Criminalule, ordinarule! (…) când eu am venit aici cu seriviciul îți curgeau mucii în gură, aveai doi ani. Mă dai tu pe mine afară din serivici, f….i Dumnezeii mătii!? Când mi-ai apărea în cale să te ferești! Să tragi cu pistoulul în mine că te omor! (…) ține minte, o să intru în pușcărie pentru tine, indiferent câți ani de pușcărie fac. Să te ferească D-zeu, din momentul de față, să dai ochii cu mine. Am bunul simț să te avertizez: dacă nu mă omori, eu te omor în momentul ăla. Să știi ce te așteaptă! Fă-ți crucea și sicriul de acum! În momentul în care apari în fața mea, eu își dau să te omor, nu să îți rup piciorul sau o mână. Indiferent, chiar dacă știu că mor în pușcărie, măcar scap lumea asta de un nenorocit. Ai să vezi tu!!! Îți arăt eu cine sunt!!!” se arată în înregistrare.

Daniel Bocean este un fost angajat al Primăriei Drăguțeti, care s-a pensionat în urmă cu câțiva ani. Acesta a fost și un fel de veterinar prin Drăguțești, care, de când s-a pensionat, nu mai are voie să presteze prin loclitate.

”Am fost amenintat de un fost angajat al primariei Draguțești, Bocean Daniel. Mi-a spus că mă omoară. Nu mă tem pentru viața mea. Toți suntem datori cu o moarte, dar ea trebuie să vină la timp, nu provocată de alții. Mă acuză că l-ași fi dat afară din cadrul primăriei, dar domnul și-a trimis dosarul la Casa de Pensii, iar mie mi-a venit la primărie o adresa pe care a atrbuit să o semnez că sunt de acord cu ieșirea la pensie a domului Bocean. De câțiva ani este implicat în campanie și, de când îl cunosc, îi face campanie lui Vaile Moșoiu. Merge pe la oameni și îi minte că am nu știu câte mașini, nu știu câte case. A văzut că nu are niciun efect și acum s-a ajuns să mă amenințe cu moartea. M-a făcut țigan, nu am nimic cu ei, am foarte mulți prieteni de etnie, dar nu știu nicio rudă de-a mea care ar fi țigan. Este efectiv rasist. Mi-a spus în mod repetat țigan împuțit. Acea amenințare cu moartea o repeta. Nu știu ce vrea să facă, ce modalități are . Acest om nu este din Drăguțești. S-a folosit de comuna Drăguțești. Asta este supărarea lui. Nemaifiind la primărie, nu a mai avut voie să presteze în comuna Drăguțești, era inspector și presta ca veterinar. Avem un doctor cu facultate, care nu are loc de personajul ăsta”, a declarat Dumitru Ion Popescu, primarul localității Drăguțești.

Oamenii lui Moșoiu l-au amenințat și pe șeful poliției

Împotriva lui Daniel Bocean a fost depusă și o plângere penală. Primarul este hotărât să nu lase lucrurile așa și vrea ca acest gen de amenințări să înceteze.

”Am fost și am anunțat poliția. Am făcut plângere penală. Cei care vor să câștige primăria cu acești oameni, nu este normal. O să fie chemați să declarații de organele de control. Chiar așa importantă este Primăria Drăguțești, încât să omori? Mi-au spus prietenii mei să am grijă și deja a apărut un om care a luat totul în piept. Nu aș vrea să audă familia mea aceste lucruri, aceste amenințări. Știți ce ar fi în sufletul unui copil când tatăl este amenințat cu moartea!? Fetița mea are 18 ani. Vă dați seama ce simte?! Băiatul meu este polițist și cred că este un polițist bun. Este un copil extraordinar. Am ajuns să ne amenințăm cu moartea în campania electorală. Este un om foarte violent și i se pare că face legea în comună, dacă are bani. L-a amenințat și pe șeful de post. Deja s-a ajuns prea departe”, susține primarul.