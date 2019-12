Soțul poștăriței ucise a scris o poezie de Ziua Națională pentru a-și alina dorul de țară

Marius Petrișor, soțul poștăriței care a fost ucisă în urmă cu 15 ani într-un mod sălbatic, a compus o poezie de Ziua Națională a României. Acesta trăiește de mai mulți ani în Germania și a compus poezia pentru a-și mai alina dorul față de țară.

„Eu sunt cu tine ca apa pe râu, ci nu o groapă din stânca rece și neagră, nu-ți mint iubirea sufletului trist, ce vede la mine, e paradis sau foc stins!?

Greață e viața fără iubire, iar zâmbetul tău prin înflorit, oameni iubiți-vă într-una, noi doi triști într-unul trăim, încă … iubim țara și glia, a noastră-i România!“, este un pasaj din poezia lui Marius Petrișor. Pasionat de muzica populară, acesta a compus o doină despre modul cumplit în care a fost ucisă soția sa, dar și o carte. „Dincolo de durere“ este titlul cărții care a apărut anul trecut la Editura „Cetatea Deva“. „Cartea este scrisă în memoria soției mele, pe care am iubit-o foarte mult. Îi păstrez o amintire puternică. Ea rămâne pentru mine viața mea. Volumul cuprinde și trei poezii. Am relatat despre tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă: crima care a avut loc, trăirile noastre, ale mele și ale fiicei, pentru că am trecut prin momente foarte dificile. Cineva avusese ideea de a scrie un roman polițist despre acest subiect și m-am gândit eu să scriu o carte despre tot ce a fost“, a spus Marius Petrișor.

Ucisă pentru a fi jefuită

Soția sa, Ioana Petrişor, a dispărut, în vara anului 2005, cu tot cu geanta cu bani în care se aflau peste 20.000 de lei, bani destinaţi plăţii pensiilor. Două luni mai târziu, în judeţul Mehedinţi, în apropierea drumului către Băile Herculane, a fost găsit scheletul unei femei. Marius Petrişor a constatat că îmbrăcămintea îi aparţinea soţiei sale. În urma investigaţiilor efectuate, anchetatorii au stabilit că este vorba de cadavrul poştăriţei.

Oamenii legii au reuşit să dea de urma criminalilor: Gabriel Marghitu, Grigore Burlan şi Iulian Pană. Aceştia au urmărit-o pe poştăriţă o perioadă îndelungată şi ştiau că urma să plătească pensiile în ziua respectivă. Unul dintre ei o cunoşteau pe poştăriţă, aşa că au convins-o să urce în maşină. Pe drum, au sufocat-o cu o pungă de plastic şi au înţepat-o cu o surubelniţă până când şi-a dat ultima suflare.