Sute de disponibilizări la CEO

Aproximativ 200 de salariați din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor fi disponibilizați în acest an. Față de anul trecut, angajații care vor pleca acasă nu vor beneficia de venituri de completare, cu doar de plata de salarii compensatorii. Disponibilizările vor fi făcute la cerere și se va ține cont de starea de sănătate.

„Discutăm și de un program de disponibilizări aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în care este prevăzut să părăsească compania în acest an. În anul 2018 am avut un program de restructurare prin care 200 de colegi au părăsit compania, dar a fost primul în care în care nu s-a mai aplicat criteriu legat de pensionare Obligatoriu, cei care îndeplineau condițiile de pensionare în următorii doi ani trebuia să li se desființeze posturile. Criteriul aplicat a fost acela să se aibă în vedere starea de sănătate. Dacă în 2018 aveam reglementări care stabileau oferirea unui venit de completare pe o perioadă de până la doi ani, de la 1 ianuarie 2019 nu mai avem cadrul legislativ care să permită, în cazul unor măsuri de disponibilizare, ca salariații să mai beneficieze pe lângă plățile compensatorii, de șomaj și venit de completare. Singurul sprijin al statului în momentul de față este compensațiile pe care le dă compania. Este vorba de patru salarii medii,. În anii trecuți vorbeam de o diferențiere la data disponibilizării legată de perioada de pensionare, în momentul de față la înțelegere cu sindicatele s-a stabilit acordarea a patru salarii. Se va avea în vedere starea de sănătate a lucrătorului. Fiecare salariat are un dosar medical. Se va merge opțiunea salariatului. (…) Pe programele inițiale se discuta de 700 de disponibilizări în 2018 și 700 în 2019, după care s-a înaintat Adunării Generale planul de modificare“, a precizat Ion Rușeț, consilier al managerul CEO, Sorinel Boza, într-o emisiune de la TV Sud.

Salariați din TESA vor să fie transferați în producție

Ion Rușeț susține că, după ce au crescut salariile personalului care lucrează în producție, există solicitări din partea celor care lucrează la birouri să intre în sectorul productiv: „După acordarea acestui spor de producție sunt colegi de-ai mei care lucrează în activitatea neproductivă care și-au manifesta dorința de a merge în activitatea productivă și de a beneficia de acest spor. Directoratul este extrem de preocupat să-și îndeplinească atribuțiile în concordanță cu legea. De exemplu, conform pregătirii profesionale, un inginer care se află în aparatul executiv al CEO sau aparatul TESA la nivelul sucursalelor poate să treacă în activitatea de producție, conducător de formație de lucru și să beneficieze de acest spor“.