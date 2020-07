Tânără din Motru, prima elevă a unui liceu din Craiova care obține 10 la Bacalaureat

Diana Predescu, în vârstă de 19 ani, din municipiul Motru, absolventă a Liceului Voltaire din Craiova, a reușit să obțină media maximă la Bacalaureat. Aceasta s-a mutat în Craiova la vârsta de 15 ani, când a început liceul. Tânăra din Motru a acordat un interviu site-ului 3minute.net în care a vorbit despre cum poate fi obținută performanța de a obține 10 pe linie și despre viața pe care dorește să o aibă.

„Eu una mă simt pe deplin satisfăcută dovedind altora, dar mai ales mie, că nu e nevoie să tocești și să înveți ca un roboțel ca să iei nota asta. Mă așteptam și nu mă așteptam. Mă așteptam, pentru că știu ce iese din combinația creativitate-conexiune. Nu mă așteptam, pentru că știu că există subiectivitate. (…) Tot anul n-am făcut altceva decât să absorb orice informație care mi se părea utilă, să descopăr noi moduri prin care un om se poate exprima, să scriu din când în când poezii în Botanică, să vorbesc cu oameni de la care știam că aveam ceva de învățat și să merg la Biergarten. (…) Nu știu să zic ce trebuie să facă. Fiecare om funcționează într-un anumit ritm și are diferite metode de a percepe, de a analiza și de a învăța. Indiferent de modul în care o face, trebuie să creadă în el însuși și în capacitatea lui de a crea ceva unic, pentru că, se știe, fiecare om este diferit, iar originalitatea și individualitatea trebuie încurajate“.

„Mulțumesc, Licuricilor, pentru hrana spirituală“

Diana a povestit și despre începutul său la Liceul Voltaire din Craiova și la cum a ajuns să-i numească «Licurici» pe profesorii său: „«Licuricii», așa mi-am numit eu profesorii, sunt cei fără de care motivația mea ar fi fost aproape zero. Am venit în Voltaire timidă, singură (la 15 ani am plecat din Motru, orașul meu natal, și am venit în Craiova pentru liceul francez) și gurmandă, iar motivul pentru care am și rămas a fost implicarea totală a profesorilor. Între timp, am rămas la fel de gurmandă, dar datorită «licuricilor» am învățat ce înseamnă să plâng cu adevărat de fericire, să am emoții înaintea unui spectacol, să mă exprim liber fără a fi «pusă la colț» pentru ideile mele și să mi se facă pielea de găină atunci când ascult imnul liceului. Toți profesorii au fost acolo și atunci pentru mine (și încă sunt), însă alături de unii am reușit să fiu într-adevăr eu, iar aceia se știu și fără să îi menționez. Mulțumesc, Licuricilor, pentru hrana spirituală de care avea nevoie o gurmandă ca mine! Însă nu doar „licuricii” m-au motivat și m-au încurajat. Indubitabil, familia, în special soră-mea mai mică, a fost alături de mine și la agonia, și la extazul meu; părinții mi-au spus mereu să fac ceea ce îmi place și să trăiesc intens tot ce mi se întâmplă, iar pentru asta nu am decât să le mulțumesc, cu promisiunea că nu mă voi pierde în ceva ce mă face nefericită. Și așa cum universul știe să intersecteze oameni (“Whatever works” e un film care explică fenomenul mai bine decât mine), așa am avut eu norocul să întâlnesc anumite persoane care au devenit cu timpul foarte importante pentru mine. N-am să le numesc, dar am să le mulțumesc că m-au învățat “să mă iubesc pe mine înainte să-i iubesc pe ceilalți”, “să mă bucur de tinerețea mea alături de oameni care contează” și “să beau și apă după ce dau 3 shoturi”.

Aceasta este prima elevă a liceului craiovean care reușește să încheie Bacalaureatul cu 10.

„Vreau să mă las pradă vârtejului numit «Necunoscut»

Diana Predescu dorește să urmeze o carieră în domeniul artei sau al filmului: „Pentru moment, am ales să urmez ”Istoria și Teoria Artei”, dar am să încerc și la Teatru sau Regie de Film din cadrul UNATC din București. Se pare că tot ce am făcut până în momentul de față a fost un indiciu mai mult sau mai puțin subtil că ar trebui să fac asta. N-aș rămâne în Craiova dintr-un motiv foarte simplu: nevoia mea de schimbare. Totul curge, se schimbă, vreau să văd încotro mă îndrept dacă mă las pradă vârtejului numit «Necunoscut»“.