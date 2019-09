Târgujianul Mihai Țucă, paramedic voluntar S.M.U.R.D: ”În timpul liber sprijin Fundația pentru SMURD”

Mihai Țucă este un tânăr de 23 ani, student în anul V la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, originar din Târgu-Jiu, care este și voluntar paramedic la SMURD. Acesta este dedicat uniformei pe care o îmbracă și ne-a împărtășit cateva cuvinte despre alegerea si pasiunea sa.

”O simplă ființă ce se întreabă de ce a ales medicina. De ce voluntariat, de ce să îți oferi cea mai prețioasă și limitată monedă a vieții tale? Pentru că eu nu pot să am nesimțita idee că astrele mă vor primi în gazdă când nu am zgâriat niciun șanț pe fața uscată a Pământului.

După primul an de facultate, greu de altfel, plin de multă teorie pe care nu mi-a plăcut s-o tocesc, am realizat că este nevoie și de ceva palpabil, de o practică medicală bună, pentru a stabili corelații între util-plăcut și a oferi un impuls. Primind o informație de la un coleg de serie legată de existența voluntarilor SMURD din țară, am decis să caut mai multe informații să mă implic în acest program al lor, care s-a demonstrat a fi de apreciat chiar și în zilele de astăzi. După multe alte ore de cursuri și practică pe manechine, toate încheiate fiind, de ce nu, cu niște examene, am putut participa la intervențiile SMURD.

Acum am 23 de ani, sunt student în anul V la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, iar în prezent, pe perioada aceste veri, lucrez în orașul natal, Târgu-Jiu, împreună cu medicii de pe ambulanță pe terapie intensivă.

În medicina de urgență nu există monotonie. Ai o bază teoretică peste care pui cărămizile arse în funcție de cazul unde ești solicitat. Ești prima linie. Faci sau înveți!

În timpul liber sprijin Fundația pentru SMURD, redactez articole medicale pentru diferite publicații, joc în diferite filme artistice, creez muzică la pian și ceva content pe rețelele de socializare.

Cred că trebuie să înțelegem că fiecare oră ”de aur” și fiecare minut ”de platină”, nu există numai în medicina de urgență” a transmis acesta.