Tudor despre dispoziția lui Romanescu: „Încearcă să paseze problemele către alții. Știe că Adrian Tudor poate să-l învingă în campania electorală”

Viceprimarul Adrian Tudor pune capăt glumelor pe seama câinilor fără stăpân și a ciorilor din Parcul Central. După ce în urmă cu o zi primarul Marcel Romanescu îi recomanda social-democratului să le pună GPS necuvântătoarelor, pentru a le afla traseul, alesul PSD afirmă că nu are de gând să transforme problemele municipiului într-o joacă politică. Tudor îi transmite edilului că, spre deosebire de el, are soluții pentru ca târgujienii să nu mai aibă de suferit de pe urma maidanezilor sau înaripatelor.

Viceprimarul Adrian Tudor nu înțelege glumele făcute de primar pe seama dispoziției date. Acesta susține că are de gând să facă ce Romanescu a promis, dar a uitat, imediat după ce a câștigat Primăria Târgu Jiu. „Subiectul este destul de important pentru Târgu Jiu. Atât câinii cât și ciorile creează un disconfort cetățenilor. Am primit dispoziția respectivă, o analizeze și nu iau în seamă declarațiile iresponsabile ale primarului, că să număr câini, ciorile, el tratează problema în dorul lelii. Mai sunt patru luni până când acest om care nu a reușit să vină cu măsuri concrete, își va lua adio de la Târgu Jiu. Nu mă dau în lături de la sarcinile trasate, am strategie pentru ambele probleme, ba chiar și pentru iluminatul din Parcul Constantin Brâncuși pentru că acolo Romanescu nu a fost în stare trei ani de zile să pună niște becuri, dar, nu este problemă, rezolvăm totul ușor. Din păcate problema câinilor fără stăpâni este o temă politică. Acum trei ani a câștigat alegerile pe această temă și s-a oprit acolo declarația. A promis că va construi un padoc nou, acum o să merg să văd unde este acest padoc nou ca să știm ce facem pe mai departe”, susține Adrian Tudor.

„Pot să câștig”

Viceprimarul municipiului Târgu Jiu este convins că Romanescu a încercat să-l pună într-o lumină neplăcută când a luat decizia de a-i oferi aceste atribuții. Tudor susține că Romanescu îl vede ca un candidat problemă. „Este la ora bilanțului, încrederea cetățenilor a scăzut drastic. Știe că proiectele promise nu sunt realizate, și, știe că va veni momentul când va trage linie și va trebui să răspundă la niște întrebări, de asta încearcă să paseze toate aceste probleme către alții. Știe că Adrian Tudor poate să-l învingă în campania electorală. Dacă voi fi candidatul PSD, la Primăria Târgu Jiu, pot să câștig. Am foarte multe atuuri. Voi încheia cei trei ani de văicăreală ai lui Marcel Romanescu că săracul mai mult s-a chinuit ca primar. S-a tot văicărit pe aici că nu-l lasă consilierii în pace , că la Aparegio directorul are 60…etc”, a mai declarat viceprimarul Adrian Tudor.