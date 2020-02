Tudor și Popescu, discuții în contradictoriu pe tema candidatului la primăria Târgu Jiu

„Președintele PSD Târgu Jiu trebuie să își asume candidatura la Primăria Târgu Jiu!’” Cel puțin asta spune Adrian Tudor, care s-a săturat să aștepte un consens din partea colegilor de partid în privința desemnării candidatului. Aurel Popescu recunoaște și el că s-a amânat prea mult stabilirea candidatului, dar spune că încă mai așteaptă ședința cu liderii de la județ, întârziată din cauza problemelor de la nivel central.

În lipsa unei nominalizări social-democrații se iau la hartă. Amânarea stabilirii candidatului la Primăria Târgu Jiu naște controverse în PSD. Președintele executiv a organizației municipale susține că așteptarea pune PSD într-o lumină neplăcută. Adrian Tudor crede că ar trebui lăsate de-o parte orgoliile. “Eu sper ca PSD să trateze cu responsabilitate și să nu mai dăm nimănui posibilitatea să considere că e un blat între unii și Marcel Romanescu. La un moment dat apar și orgolii la nivelul organizației municipale, care trebuie să le tratăm cu responsabilitate. Eu cer să tratăm cu prioritate interesul Târgu Jiului și al PSD Târgu Jiu și după aceea să discutăm de proiecte personale în următorii patru ani. Este foarte important ca orașul să nu mai rămână pe mâna unui om care nu a reușit să își ducă la îndeplinire cele zece puncte din programul electoral din 2017, un primar care caută să aducă beneficii unor firme private și are interese meschine în orice proiect pe care îl propune. Sper ca până în alegeri să fie anunțat candidatul PSD. Sunt foarte supărat în acest moment. Sunt președintele executiv al PSD Târgu Jiu și nu vorbesc în calitate de potențial candidat. În urma discuțiilor avute cu colegii de partid și cu cetățenii, sunt supărat că nu suntem în stare să luăm o decizie. Am avut gura aurită și mai bine nu spuneam acum un an de zile, când am zis că o să ne săturăm de sondaje de opinie. Președintele organizației municipale, domnul Aurel Popescu, trebuie să își asume în acest moment candidatura. Dacă nu reușim să ajungem la un consens și căutăm să punem candidați doar de dragul de a avea sau de a rezolva niște proiecte personale, să își sume candidatura președintele organizației municipale”, a declarat Adrian Tudor.

“Nu trebuie să îmi asum eu absolut nimic”

Președintele organizației municipale susține, pe de altă parte, că problemele de la nivel central au amânat discuțiile din teritoriu. Aurel Popescu afirmă că el nu poate fi învinuit de niciun blat, declarând în nenumărate rânduri că va sprijini candidatul, oricare va fi acesta. “Este un punct de vedere al domnului Adrian Tudor, cel care săptămâna trecută spunea foarte clar să se va alinia la ce va decide organizația. Împreună cu conducerea județeană vom stabili atât candidatul pentru Primăria Târgu Jiu, cât și lista de consilieri locali și viitorii viceprimari. Nu trebuie să îmi asum eu absolut nimic. Discuția noastră a fost cât se poate de serioasă și nu vreau să mă abat de la acele discuții purtate împreună cu domnii Adrian Tudor, Ciprian Florescu, Mihai Weber și Cosmin Popescu. Sunt discuții pe care le-am avut împreună și tot împreună le vom purta și în această săptămână. Și eu sunt supărat, dar vedem cu toții ce se întâmplă la nivel central. Lucrurile astea au făcut imposibilă o întâlnire săptămâna trecută. Domnul președinte Mihai Weber nu a putut să ajungă în timp util la Târgu Jiu și să avem o întâlnire finală. S-a mai amânat cu o săptămână această întâlnire. Și pe mine mă interesează la fel de mult ca pe domnul Adrian Tudor să ieșim cu cea mai bună variantă pentru Primăria Târgu Jiu. Nu știu la cine face referire Adrian Tudor în privința unui blat între PSD și Marcel Romanescu, dar în niciun caz la Aurel Popescu. În toată această perioadă de timp am demonstrat că am luptat pentru PSD cu foarte mare seriozitate. Aurel Popescu luptă în continuare pentru PSD indiferent de cine va fi candidatul. Am spus că în niciun caz nu voi pleca de la PSD. Ceea ce a apărut în spațiul public sunt doar zvonuri, lucruri care în niciun caz nu se vor întâmpla în ceea ce mă privește. Nu vreau să forțez mâna nimănui și nu vreau să creadă nimeni că eu sunt la baza unor astfel de situații”, a declarat Aurel Popescu.