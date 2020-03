Ultimele negocieri. Cine pe cine mai recrutează?

Încă un primar face pasul spre PSD. Edilul din localitatea Crasna a renunțat la echipa liberală pentru a intra în rândul social-democraților. Între timp, PNL anunță că negociază cu edilul din Tismana care și-a anunțat deja partidul, PSD, că nu vrea să mai candideze pentru un nou mandat.

Partidul Social-Democrat a trebuit să-și caute alt candidat pentru Primăria Tismana după ce actualul primar Marian Slivilescu i-a anunțat că vrea să părăsească scena politică. „La Tismana, am avut discuții cu domnul Slivilescu care a anunțat că vrea să se întoarcă la catedră. Nu vrea să mai candideze! A trimis o hârtie partidului prin care a anunțat că nu va mai candida și că se va retrage din politică. Dar avem acolo o echipă foarte bine formată. Am și validat persoana care va candida, este vorba despre domnul Petre Remetea, are deja o echipă și lucrurile sunt închise acolo”, a declarat liderul PSD Mihai Weber.

Cioara vopsită

Lucrurile ar sta de fapt diferit pentru că liderul PNL confirmă că poartă negocieri cu Marian Slivilescu. Vîlceanu susține că statutul partidului permite negocierea cu primarii independenți. „Am avut o discuție din care am aflat că dânsul vrea să fie independent, deci nu mai vrea să fie candidat PSD . În condițiile în care acest lucru s-a întâmplat, cu primari independenți putem sta de vorbă. Știți că avem un statut și nu putem negocia cu primari PSD ,dar, dacă este independent, e OK!”, susține Vîlceanu.

Încă o mutare, bifată

Între timp social-democrații gorjeni îl primesc în tabăra lor și pe edilul din Crasna. După viceprimar și primarul Aurel Vamvu se reîntoarce în PSD. „La Crasna domnul primar Vamvu va candida din partea PSD cu întreaga echipă. Mai avem ultimele ședințe și vom încheia subiectul candidaturi în câteva zile. La Motru suntem încă în discuții, e chestiune de câteva zile”, a mai declarat Mihai Weber.

Dan Vîlceanu nu confirmă vestea însă mutarea de la Crasna nu-l ia prin surprindere. „Eu nu știu de așa ceva! În momentul în care fiecare candidat se decide ce are de făcut va face public. Vom vedea ce se va întâmpla. Este posibil, de altfel, despre Bălești și Crasna se auzea de mult. Dacă vrea să plece nu ai cum să-l ții. Mie nu-mi pasă ce spune domnul Weber”, a declarat liderul PNL Dan Vîlceanu.