Un copilaș din comuna Ionești, județul Gorj, are mare nevoie de sprijinul semenilor săi!

La nici trei ani şi la o vârstă în care alţi copii descoperă lumea prin joacă, Luca-Ionut Ionascu îşi petrece aproape toate zilele pe drumuri spre spitale si clinici particulare. Diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă, micuţul din Ionesti,județul Gorj-Romania, însoţit în permanenţă de mama sa (Bianca-Andreea), tatăl său (Florin-Daniel) fiind plecat peste hotare pentru a strânge bani, urmează un tratament de recuperare neuro-motorie si aproape zilnic merge la masajul kinetoterapeutic care ar putea să îi dea şansa la o viaţă cât de cât normală. După naştere, Bianca, mama lui Luca a trebuit sa afle de un diagnostic teribil pentru micuţ, paralizie cerebrală infantilă (PCI)si tetrapareza spastica. Tetrapareza spastica este, de fapt, un grup de tulburari cerebrale (paralizie cerebrala) care afecteaza toate cele patru membre – atat mainile, cat si picioarele. Boala este definita de spasticitatea sau incordarea neobisnuita a membrelor. În prezent, la cei doi ani şi opt luni, micuţul are aptitudinile unui bebeluş de 8 luni, o evoluţie datorată exclusiv efortuilor susţinute pe care le face familia pentru Luca. Toate fondurile care se vor strânge vor fi pentru micuț si familia acestuia pentru deplasări, cheltuieli suplimentare (mancare,cazare etc.) drumurile pe care familia împreună cu micuțul le face la București din 3 in 3 luni la spitale pentru controale si pentru drumurile aproape zilnice la kinetoterapie.

Radu Popovici Si Adnana Geică, in colaborare cu “Asociatia Glasul Sufletului” organizeaza pe data 15.01.2020, orele 17.00 spectacol umanitar “IMPREUNA PENTRU LUCA” la Restaurantul “Yda”-Turceni îsi dau concursul, ne canta si ne incanta artisti de exceptie: Mihaela Costoiu, Elena Cotea, Vasi Vaduva, Loredana Sotea, Cornelia Orleanu, Adnana Geică, Adriana Popovici, Lorena Andrei, Ionica Bala Ionut, Raluca si Luiza Prună, Cristina Simion, Nicoleta Priescu, Aura Stoican, Ion Dragan, Marinela Racareanu, Adi Ologu, Familia Tapota (Ciprian, Nuti si Vasile), Triton. Sonorizare asigurata de formatia Adi Ologu.

Parteneri media: Gorjanul, Impact in Gorj, Radio Accent, Regional Tv, Accent Regional, Tv Sud Presoane de contact pentru cumpararea biletelor: Adnana Geică-0769731794.

Pretul unui bilet-15 lei

Realizatori si prezentatori: Radu Popovici si Adnana Geică

Donații se pot face în conturile:

Bianca-Andreea Ionascu

Cont IBAN in lei: RO85BRDE170SV40900541700

Florin-Daniel Ionascu

Cont lireGB65HBUK40131022185040