Vîlceanu: ”Am pierdut! Ne vom face analiza până la turul doi și ce este de reparat, vom repara!”

Gust amar după primul scrutin electoral în tabăra PNL Gorj. În timp ce președintele de la municipiu flutur ă steagul victoriei, liderul județean, Dan Vîlceanu , reface strategiile pentru campania viitoare. Se vorbește despre trădare în PNL Gorj, după ce în 14 localități liberale, social-democrații au câștigat alegerile.

Liderul PNL Gorj se simte trădat. Dan Vîlceanu se declară dezamăgit după ce edilii liberali din județ s-au jucat de-a campania. “În Gorj am avut o creștere de 7 procente față de alegerile europarlamentare dar există o mare dezamăgire din partea primarilor liberali. PNL nu a reușit să câștige aceste alegeri în 14 din cele 20 de localități în care are primar, ceea ce pentru mine reprezintă o mare dezamăgire. Cred că dacă în aceste localități primarii noștri erau mai implicați, câștigam aceste alegeri fără probleme! Scorul nu este unul dezamăgitor, în toată Oltenia PSD a câștigat, dar, dincolo de asta nu pot să nu observ că am avut probleme acolo unde nu trebuia. În 14 localități, unde noi avem primari PNL nu am putut să câștigăm”, a declarat liderul PNL Dan Vîlceanu.

Analize si sancțiuni

Liderul PNL susține că pentru turul II își va lua măsurile necesare pentru ca situația să se schimbe. Vîlceanu amenință cu înlocuirea edililor ca și candidați în viitoarele alegeri locale. “Vom face o analiză cu fiecare primar în parte. Există localități unde primarii ar trebui să-și pună reale probleme pentru ei, în primul rând, la locale. Și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face cu acele localități dacă vom merge cu acei primari sau ce vom face. Am pierdut! Pe mine nu mă interesează, nu mă compar cu nimeni, eu vreau să câștig în Gorj și puteam să câștigăm, însă, am avut astfel de situații la care nu te aștepți. Ne vom face analiza până la turul doi și ce este de reparat vom repara! Nu știu ce candidat mai bun puteam avea noi, PNL, ca să înțeleagă și primarii noștri că e o rușine să pierzi în fața lui Viorica Dăncilă”, a mai declarat liderul PNL Gorj.