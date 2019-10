Weber despre soarta CEO: Nu există o altă variantă! Să nu ne amăgim!

Îngrijorat de soarta Complexului Energetic Oltenia. Președintele PSD Gorj se teme că toate speranțele companiei se vor nărui odată cu numirea noului Guvern. Mihai Weber susține că ajutorul de stat este singura soluție în vederea achiziționării certificatelor de CO2.

„Eu am mai spus-o și nu vreau să trag atenția într-un mod alarmist dar asta este situația, viitorul CEO este pus în pericol! E rolul nostru ca oameni, ca gorjeni, ca parlametari pentru că în ultimi trei ani am ajutat CEO așa cum nu a fost ajutată niciodată, în sensul că au fost susținute legi, acte normative în folosul companiei. Cred că toți factorii de decizie, cu influență la nivel local și național, ar trebui să-și dea mâna pentru că aceasta este o problemă care nu ține de domeniul politic. De la anul vom avea cea mai mare problemă social- din Gorj dacă nu vom găsi soluții pentru ca CEO să poată achiziționa certificatele de CO2. Nu există o altă variantă! Să nu ne amăgim! Există o singură direcție: să intervină statul să se poată achiziționa diferența de certificate ce nu pot fi cumpărate din resurse proprii. Nici o socitatea din lumea acesta nu poate să supraviețuiască atunci când costurile acestor certificate trece de 60% din cifra de afaceri a companiei. Nu există logică, o activitate care să fie așa de profitabilă pentru a permite aceste achiziții. Această povară fiscală este extraordinar de mare și nu poate fi susținută decât printr-o intervenție. Fie așa cum am spus, intervenția statului, credit bancar sau garanție, dar toate aceastea înseamnă timp, nu se poate lua o măsură de la o zi la alta. Iată, noi suntem în octombrie mai avem cinci luni și după 30.04. 2002 pentru fiecare certificat necumpărat trebuie plătit 100 de euro, ca o sancțiune, plus valoarea lui. Trebuie să abordăm cu foarte mare atenție această probleme. Avem patru hotărâri de exproprieri privind fronturile de lucru, acum sunt emise câteva hotărâri de Guvern pentru această companie. Îmi doresc să văd cum va veni PNL în fața cetățenilor să spună cum au blocat activitatea, să spună ce soluții au ei”, a declarat liderul PSD Mihai Weber.