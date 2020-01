Yanis Peciuc, tânărul din Târgu Jiu campion la două sporturi diferite

Yanis Peciuc este un tânăr de 10 ani, elev al Școlii nr. 7 din Municipiul Târgu Jiu, ce face parte din echipa de fotbal a Liceului cu Program Sportiv, grupa 2010, și care a câștigat numeroase premii în ultimii ani, atât pe plan fotbalistic, cât și la șah sau lupte libere. Spre deosebire de mulți tineri de seama sa care preferă să stea în fața telefonului sau calculatorului toată ziua, Yanis a ales să facă sport, deoarece „țin la sănătatea mea”.

În 2016, având doar șase ani, Yanis Peciuc a mers la primul său antrenament, avându-l ca antrenor, și atunci, dar și acum, pe Constantin Andriucă: „Nu voi uita niciodată primul meu antrenament, atunci când aveam cinci ani și opt luni. Era în luna aprilie 2016 și am mers să dau probă de joc la echipa de fotbal Pandurașul Târgu Jiu, echipă antrenată de domnul profesor Constantin Andriuca. Am dat această probă de joc și am rămas. Pot să vă zic că am fost atras de minge încă de pe vremea când învățăm să merg”.

.Echipa LPS Târgu Jiu, grupa 2010, din care face parte și tânărul Yanis Peciuc, a participat la 6 turnee naționale, obținând de 3 ori locul I, de două ori locul II și o singură dată locul IV, după cum urmează: locul I la Hunedoara, Craiova, Sibiu , locul II la Drobeta Turnu Severin si Izverna, iar locul IV a fost obținut la campionatul desfășurat în Țara Hațegului.

„Chiar țin la sănătatea mea…”

Pe lângă fotbal, Yanis mai este pasionat de șah, sport unde a și câștigat locul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – etapa pe școală, dar și de lupte libere, unde în anul 2019 a câștigat locul I la categoria 29 de kg: „Îmi place foarte mult șahul, trebuie să gândești fiecare mutare, trebuie să fii foarte atent să nu greșești, este exact ca și fotbalul. În același timp, de anul acesta am început să merg la lupte libere, deoarece prefer să fac sport decât să stau în fața calculatorului, chiar țin la sănătatea mea” , a precizat Yanis Peciuc.



„Îmi iubesc foarte mult părinții!”

Chiar dacă are antrenamente săptămânal atât la fotbal, cât și la lupte libere, tânărul Yanis nu a neglijat școala, având rezultate foarte bune și la învățătură: „Chiar dacă fac sport nu am neglijat niciodată școala. Am participat la numeroase concursuri, în special de matematică, și în fiecare an am primit diplomă pentru rezultatele foarte bune pe care le-a obținut la învățătură.”

Un rol important în formarea tânărului o au părinții săi care l-au susținut mereu și care au încercat să-i fie aproape, indiferent de ce sport a ales să facă: „Pe această cale îi mulțumesc tatălui meu, deoarece tot timpul lui liber îl petrece cu mine la antrenamente, dar și mamei mele care ne suportă că plecăm zilnic de acasă. Îmi iubesc foarte mult părinții!”, a mai adăugat Yanis Peciuc.

„Sunt mândru de băiatul meu…”

Tatăl lui Yanis Peciuc, Daniel Peciuc, se mândrește cu peformanțele fiului său, spune că indiferent ce va alege să facă mai departe îl va susține și îi îndeamnă și pe alți părinți să procedeze la fel: „Sunt mândru de rezultatele obținute de copilul meu atat pe plan sportiv, cât și la cele legate de învățătură. Pot să vă zic că am fost la câteva cluburi din țară să dăm probe de joc, dar am preferat momentan să mai așteptăm, să nu ne grăbim. Îi îndemn pe toți părinții să-și susțină copii în alegerile pe care le fac și să fie alături de ei”, a precizat Daniel Peciuc.