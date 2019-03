Zeci de copii cu handicap s-au distrat cu poneiul „Hope“

Zeci de copii și tineri cu handicap din județul Gorj au petrecut o zi frumoasă la Centrul „Iosua“ din Târgu Jiu al Asociației Persoanelor cu Handicap din Oltenia. Aceștia l-au cunoscut pe „Hope“, un ponei care a ajuns la centru de câteva zile.

„A fost o zi cu totul specială. Ne-am simțit bine împreună, ne-am jucat cu poneiul, iar la final am stat la o masă împreună. După ziua de astăzi, suntem recunoscători pentru oamenii pe care îi avem în viața noastră. Parcă de multe ori subestimăm puterea unei atingeri, a zâmbetului, a cuvintelor amabile, a unui compliment sincer sau a grijii, pentru că fiecare are potențialul de a schimba cuiva viața. Am convingerea că prin aceste acțiuni, relațiile umane devin mai puternice. Poneiul «Hope» chiar a fost vedetă pentru că toată lumea a fost cu ochii pe el, dar și invers. Am observat cum între ponei și câțiva dintre beneficiari s-a produs o legătură și o senzație de siguranță“, a spus Daniel Andrei, vicepreședintele Asociației Persoanelor cu Handicap din Oltenia.