- Advertisement -

Șeful Serviciului de Salvamont Goj poveștește despre episodul prin care a trecut, când s-a îmbolnăvit de coronvirus. Sabin Cornoiu susține că deși a avut o formă ușoară, ideea că este bolnav de SARSS Cov2 l-a afectat. Acum este mult mai atent și spune că niciodată nu va mai fi același om, ca până în momentul îmbolnăvirii.

“Îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând, dar și medicilor care s-au ocupat de mine. Cred că am avut o formă foarte ușoară. Am trecut cu bine peste perioada de tratament și apoi peste perioada de izolare. Eu nu am avut simptome sau am fost aproape asimptomatic și în acest moment chiar nu mai am nicio problemă. Zic eu că am revenit la viața normală. Dacă peste boală am trecut relativ ușor, pentru că formele au fost foarte simple, chiar nesesizabile, încărcătura psihică este foarte mare. Rămâi tot timpul cu ideea că dacă ai fost purtător, cui ai putut să dai, cui ai putut să îi faci rău. Țineam în permanență legătura cu părinții, cu cei apropiați cu care intrasem în contact, cu cei aflați în izolare, care au fost contacți direcți cu mine. Le urmăream și lor evoluția, pentru că te afectează în primul rând mental, gândindu-te că ai fi putut face rău cuiva. Este un semnal de alarmă pentru toată lumea. Ne luptăm cu un inamic invizibil. A fost o experiență neplăcută pentru mine. Nu ști de unde îl iei, când greșești și reușești să iei acest virus. Putea să se întâmple absolut oriunde”, a declarat Sabin Cornoiu pentru un post de radio local.

Responsabilitatea

Salvamontistul susține că, din fericire, colegii de la muncă nu au avut de suferit de pe urma infectării lui. Pentru că s-au respectat protocoalele virusul nu a fost răspândit. “Am avut noroc că la serviciu am avut circuite foarte bine stabilite, programe, grupe de oameni și nu s-a transmis la niciunul dintre personalul operativ. Toți salvatorii au fost testați, sunt în regulă și ne-am desfășurat activitatea în condiții normale. Sperăm să continuăm așa și pe viitor, dar cu siguranță eu, familia mea și cei de la serviciu vom lua toate măsurile care se pot lua pentru a evita astfel de situații. Eu zic că nu se mai poate vorbi de reluarea vieții normale. Cine trece printr-o astfel de experiență, niciodată nu va mai fi ca înainte. Îmi va fi greu să spun că voi fi acele care eram acum un an de zile. Am devenit mult mai atent, mai responsabil și încerc ca prin tot ceea ce fac să nu provoc răspândirea acestui virus sau transmiterea către cei cu care sunt în contact. În principiu, nimeni nu vorbește despre imunizare. Se spune că, cu siguranță, după tratament și după vindecare ai o perioadă de imunizare, dar nu spune nimeni cât este această perioadă, dacă este definitivă. Părerile variază între 60 și 90 de zile. Probabil că virusul suferă transformări și atunci imunizarea nu mai este suficientă. Ar fi foarte bine ca cei care am avut să ne fi imunizat și să nu mai putem transmite virusul celor din jurul nostru”, a mai declarat șeful Serviciului de Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu.