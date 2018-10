INTERVIU cu europarlamentarul Cătălin Ivan: „PSD nu mai poate fi salvat“

Europarlamentarul Cătălin Ivan a înființat în urmă cu doar câteva zile o nouă formațiune politică, Alternativa pentru Demnitate Națională (ADN), cu care își propune să facă o altfel de politică și să-i aducă la vor pe cei care sunt dezamăgiți de actuala clasă politică.

Reporter: În ce relație vă mai aflați cu PSD și cu Liviu Dragnea?

Cătălin Ivan: Relația mea cu Liviu Dragnea nu a fost niciodată una bună pentru că nu am crezut în omul Liviu Dragnea. Când eram în conducerea națională a Partidului Social Democrat și am fost ani buni împreună în Biroul Permanent Național, nici nu ne salutăm și eu nu îmi aduc aminte să fi schimbat un cuvânt cu Liviu Dragnea. Nu a existat o relație personală și neîncrederea a fost reciprocă, din motive diferite. Eu pentru că l-am simțit așa cum este și se dovedește a fi astăzi. Un personaj foarte ascuns, care are în permanență o agendă personală, care folosește mereu interpuși, oameni care să-i rezolve problemele sau oameni cu care să-și rezolve problemele, care să-și asume riscurile în numele lui, gen firmele cu acțiuni la purtător, Tel Drum din care s-a îmbogățit toată familia Dragnea, dar el nu apare niciunde și sunt alții în acte. Așa procedează și în politică. Acționează prin intermediul lui Sevil Shhaideh, Carmen Dan, Viorica Dăncilă, cei peste 70 de secretari de stat și directori de instituții care sunt toți din Teleorman, oameni fideli lui Liviu Dragnea, gen protestul de pe 10 august, când șeful Jandarmeriei, tot din Teleorman a coordonat toate acțiunile împotriva protestatarilor. Acesta este Liviu Dragnea, un om care nu-și asumă absolut niciodată absolut nimic, un om foarte periculos, ascuns și răzbunător. Nimeni care l-a contrazis nu a sfârșit foarte bine. Disimulează foarte bine. Pe Victor Ponta a reușit să-l convingă nu știu cum. Nu pot să-mi dau seama cum a crezut vreo secundă că Liviu Dragnea îi este prieten, când toți știam că nu face altceva decât să-i sape scaunul și să-l împingă pe scări la momentul potrivit, ceea ce s-a întâmplat.

Rep.: L-a „lucrat“ pe Victor Ponta?

C.I.: Din prima zi când Victor Ponta a câștigat președinția partidului, iar Liviu Dragnea a fost secretar general. Chiar din seara respectivă a început să-l sape. Este un om fără vreo pregătire anume, fără vreo viziune. Singurul lui crez în politică este agenda personal, ascunsă pe care nu și-o asumă și nu știe nimeni ce urmărește. Putem intui că vrea să scape de pușcărie, că vrea să rămână cu toți banii din afaceri ilegale și cu toate proprietățile din Brazilia și pe unde le mai are. Eu ferm convins că instituțiile statului român își vor face datoria și toată această avere nejustificată și luxul în care trăiește Dragnea și toți apropiații lui și vor găsi și sursa, pentru că dintr-un salariu de bugetar nu ai cum să trăiești atât de bine în România.

„Veți vedea o prăbușire a PSD“

Rep.: S-a format un grup în interiorul PSD împotriva lui Liviu Dragnea. Cum credeți că se va termina această confruntare?

C.I.: Probabil că acest grup va fi cel care va stinge lumina, pentru că PSD nu mai există ca partid. Structurile din teritoriu care l-au ținut permanent sus în preferințele electoratului sunt distruse. Practic, Dragnea și-a pus oamenii incompetenți. Nici măcar nu i-a ales interimari pe funcții în toate județele din țară. Este vorba de oamenii de o calitate foarte slabă, având o singură calitate iumportantă, aceea de a-i fi lui fideli. Acești oameni, după modelul său, au dizolvat organizațiile și au înlătura orice om valoros, prin urmare, acel mecanism care funcționa în PSD și îl salva de fiecare dată când pierdea alegerile sau ținea partidul sus nu mai există. Dacă vorbiți cu primarii PSD, veți vedea o nemulțumire generală, o nesiguranță generală în ceea ce privește viitorul lor politic la alegerile viitoare, iar mulți dintre ei se gândesc să candideze independenți la alegerile viitoare. Partidul acesta mamut așa cum îl știam noi a rămas în acest fel prin prisma scorului din 2016, dar sub el nu mai este nimic. La viitoarele alegeri veți vedea o prăbușire a PSD în rezultate și de aici încolo va merge doar în jos. Eu am estimat anul 2024 ca fiind anul care va arăta clar că PSD nu va mai conta pe scena politică.

Rep.: Asta se va întâmpla în condițiile în care nu se va schimba, dar dacă vor fi înlocuiți actualii lideri?

C.I.: Nu au ce să schimbe. Uitați-vă cine sunt reformatorii partidului, Stănescu cu Bădălău. Acești oameni ni nu existau pe vremea lui Adrian Năstase, pe vremea lui Geoană, pe vremea lui Victor Ponta. Nu poți să reformezi partidul cu Bădălău și Stănescu.

Rep.: Pe Gabriela Firea o vedeți ca un posibil înlocuitor al lui Dragnea?

C.I.: Da, dar cu același rezultat pe care l-ar putea avea Bădălău sau Stănescu. Gabriela Firea nu poate, nu știe, nu vrea să facă din partidul acesta un partid mai mare. Gabriela Firea s-a certat cu Liviu Dragnea doar din interese pur economice, pe ce înseamnă zone de interes în București și nimic mai mult. Nu moare Gabi Firea de grija PSD și, dacă PSD dispare sau nu, nu are astfel de preocupări. În acest moment, remarc cu oarecare satisfacție că toți care ajung să se certe cu Liviu Dragnea spun tot ce am spus eu din 2014. Dintr-un oportunism care acum îi costă au preferat atunci să rămână alături de Dragnea și acum văd că le-a venit rândul și pățesc ce au pățit și alții înaintea lor. Este tardiv și PSD nu mai poate fi salvat.

„Schimbarea sau nimic“

Rep.: Cum comentați sondajul, care arată că PSD se clasează cam la același nivel cu PNL, la 30%.

C.I.: Este greu de comentat un sondaj și depinde ce măsori. Dacă măsori intenția de vor în rândul celor care spun sigur că vor merge la vor dacă duminică ar fi alegeri este o discuție, iar dacă aceeași întrebare este pusă pentru toți românii, atunci rezultatul este altul. Dacă acești 25-30% dintre români mai merg la vot au de ales dintre partidele politice, neavând ce să aleagă, se împart între PSD și PNL cu o scădere a PSD și o creștere artificială a PNL, pentru că ei nu merită nici voturile pe care le iau și nu există. Este o nemulțumire generală față de toate partidele politice care se manifestă prin această prezență scăzut la vot, o decuplare a societății, a românilor de tot ce înseamnă clasa politică și orice măsurătoare care aruncă un ochi asupra celor care merg mâine la vot nu este relevantă. Faptul că avem aproape 70% dintre români care nu merg la vot este problema reală. Faptul că unul dintre partidele politice actuale de pe scena politică nu reușesc să aducă la vot oameni care nu mai votează. Sunt 70% dintre români care nu mai cred în actuala clasă politică. Sunt 70% dintre români care nu mai cred în actuala clasă politică. Cei care nu merg la vot nu mai văd nicio alternativă. Eu cred că acolo trebuie să ne orientăm cu mesaje și pe aceia trebuie să-i convingem și asta facem noi cu noua formațiune politică pe care am lansat-o sâmbătă, să ne adresăm acelora care nu mai au nicio speranță, nicio încredere în ce înseamnă clasa politică, să le arătăm că putem face politică în secolul XXI, cu instrumente din acest secol, perfect adaptați realităților de astăzi, cu mesaje foarte clare, înlăturând toate hibele pe care partidele tradiționale le ai. Alternativa pentru Demnitate Naționale (ADN) care a fost lansată sâmbătă este o formațiune în care câteva lucruri sunt imposibile. Mecanismele interne nu ne vor lăsa să avem în interior corupție, nepotism, lideri autoritari, lipsă de dialog, asumarea unor merite care nu sunt ale noastre, decizii luate în spatele ușilor închise, în sufragerii sau cine știe pe unde se întâlnesc doi-trei șmecheri și decid în numele partidului. Este un partid pe care l-am denumit anti-partid, pentru că este împotriva a ceea înseamnă partidele tradiționale. Avem transparență 100% pentru ceea ce se întâmplă în interior. Toate datele pot fi verificate de către oricine, se promovează foarte transparent, pe criterii de muncă și competență, nu există un singur lider, ci echipă de coordonare, iar deciziile se iau prin consens, iar cel mai bine pregătit pe un anumit domeniu să aibă și responsabilitatea de a veni cu soluții pe domeniul respectiv, un proiect adaptat zilelor noastre. Obiectivul nostru este să venim în întâmpinarea celor care nu mai văd o alternativă, o speranță în actuala clasă politică.

Rep.: Vă adresați în primul rând celor nemulțumiți din PSD de actuala stare a lucrurilor?

C.I.: Ne adresăm tuturor celor nemulțumiți de actuala clasă politică, indiferent de ce partid fac parte pentru că această alternativă își propune să vină cu soluții la toate probleme reale ale Românii și să impună un proiect închegat pentru România, dar și pentru România în Europa. Suntem pro europeni, dar ceea ce a lipsit României a fost proiectul propriu de țară în Uniunea Europeană și niciodată nu am știut în nouă ani de mandat care este proiectul României, care sunt prioritățile, pentru ce ar trebui să mă bat în numele României, care sunt temele de nenegociat atunci când reprezinți țara. Aici o să punem noi lucrurile în ordine și von veni cu o propunere concretă pentru alegerile de anul viitor.

Rep.: Cum vă poziționați și cu ce partide ați putea să încheiați colaborări?

C.I.: Am spus încă de la lansare că nu vom face niciodată alianță cu nici un partid sau om politic care a făcut parte din conducerea țării sau a condus această țară, a fost la guvernare chiar și o zi. Ca să fie alternativă și să fii credibil trebuie să rupi orice punte cu ceea ce înseamnă trecutul. Nu am mai fi credibili dacă de dragul puterii am face alianță cu PSD sau cu PNL ori cu orice alt partid este părtaș la dezastrul de astăzi. Pornim pe un drum greu, care pentru mulți este imposibil, dar este singura soluție pentru societatea românească să se producă o schimbare. Ne interesează schimbarea sau nimic. Compromisul acesta doar pentru a perpetua un model care s-a dovedit a fi greșit nu ne interesează.