Persida Stan: „Nu intenționez să mă bat cu nimeni, dar sunt determinată să schimb modul în care autoritatea locală înțelege să respecte cetățeanul!”

Sunteți o apariție nouă în peisajul politicii din Târgu Jiu. Ce v-a determinat să vă implicați în bătălia politică?

Nu m-am implicat în bătălia politică. Și, nici nu mă voi implica în nicio bătălie. De 30 de ani, fiecare actor politic s-a luptat, s-a bătut etc. La finalul acestei bătălii nu s-a întâmplat nimic bun pentru cetățean. Revenind la întrebare. Nu intenționez să lupt sau să mă bat cu nimeni. Însă, sunt determinată să schimb ceva. Să schimb modul în care autoritatea locală, politicianul având diverse demnități, înțelege să își onoreze obligațiile contractuale și să respecte cetățeanul.

„Prețul nepăsării politicienilor este plătit de cetățeni!”

Obligații contractuale?

Da. În momentul în care cetățeanul alege să îți acorde votul, atunci are loc semnarea unui contract. Evident, un contract simbolic. Dar, care are o valoare ce depășește contextul juridic sau comercial. Tu politician promiți cetățeanului că îți vei respecta promisiunile din campania electorală. Din păcate, cei mai mulți dintre politicienii actuali au cam uitat de aceste principii. Rezultatul comportamentului lor se vede cu ochiul liber, iar prețul acestei nepăsări îl plătesc cetățenii. Așa se face că întreaga clasă politică are o cotă de încredere microscopică. Așa se face că cetățenii nu sunt implicați în viața societății, preferând să nu participe la vot. Nu este vina cetățenilor. Este vina clasei politice care a demonstrat, cu vârf și îndesat, că nu merită încrederea cetățenilor.

Adică, vreți să spuneți că cetățenii nu au nicio vină pentru eșecul casei politice?

Nu. Cetățenii nu au nicio vină. Clasa politică este, în totalitate, responsabilă pentru această realitate. Românii au fost prea multă vreme considerați drept masă de manevră. Drept urmare, au făcut pasul în spate, transmițând un mesaj foarte dur clasei politice. Această abordare trebuie să se schimbe.

Normalizarea relației autoritate locală – cetățean: o prioritate!

Și, ce veți face dumneavoastră?

Voi respecta contractul de care vorbeam mai devreme. Contract care are o singură prioritate: normalizarea autorității locale. Dezvoltarea unei relații cetățean-autoritate locală normală. O relație bazată pe respect. În momentul în care ajungi să fii reprezentantul autorității locale nu înseamnă că resursele societății îți aparțin și poți decide utilizarea lor după bunul plac. Nu.

Credibilizarea aparatului administrativ!

Dar, ce înseamnă pentru dumneavoastră?

Înseamnă doar că ești un administrator pe o perioadă determinată de timp. Un administrator onest a cărui principală grijă este să genereze bunăstare celor pe care îi reprezintă. Să credibilizeze aparatul administrativ și să elimine orice urmă de suspiciune privind utilizarea fondurilor în interes personal. Avuția se face în domeniul privat. În domeniul public se implementează proiecte care să aducă beneficii cetățeanului, de la respect și până la asigurarea siguranței personale.

De ce un bucureștean s-ar implica la Târgu Jiu?

Este parțial corectă afirmația dvs. Eu sunt născută și crescută în Târgu Jiu. Este adevărat că am plecat la București unde am studiat și am reușit să dezvolt o afacere ghidându-mă după următorul principiu „angajații trebuie să simtă și să se bucure de bunăstarea firmei”.

La fel de adevărat este faptul că cei doi copii cu care am fost binecuvântată de Dumnezeu sunt crescuți aici în Târgu Jiu și nu la București.

Sunt determinată să aduc locului în care m-am născut plus valoare!

Aici, la Târgu Jiu?

Da, aici. Am apreciat că este mediul cel mai bun pentru a se forma ca viitori adulți și cetățeni responsabili. Este o decizie pe care nu o regret și, în permanență, petrecem cu ei timp de calitate. Deci, nu sunt chiar un bucureștean, sunt o olteancă sau, mai precis, gorjeancă și sunt foarte determinată să aduc locului în care m-am născut plus valoare. Să încerc să ofer cetățenilor ceva din ce am primit și realizat. Nu în ultimul rând, tot ce am reușit să realizez în viața profesională și personală se datorează modului în care bunicii și părinții mi-au insuflat valorile tradiționale și adevărate ale unui om responsabil și cu credință. Nu în ultimul rând Gorjul a fost căminul unor femei deosebite, femei care, la vremea lor, și-au pus amprenta asupra conștiinței noastre. Prin urmare, sunt mândră că aparțin unui asemenea loc și sunt conștientă de faptul că am obligația de a mă implica cu determinare.