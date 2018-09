5 Trucuri pentru a-ti alege o lenjerie sexy si provocatoare

Folosita de femei ca stimulent sexual de secole, lenjeria sexy contribuie la depasirea barierelor conventionale, aducandu-si contributia la mentinerea unei relatii pasionale. Aceste mici picanterii iti pot condimenta viata sexuala, insa trebuie sa te asiguri ca alegi o lenjerie sexy potrivita. De aceea, ti-am pregatit o serie de trucuri care sa te ajute sa iti seduci partenerul si sa ai o noapte de vis alaturi de el!

Desi cei mai multi barbati pretind ca prefera o femeie in costumul Evei, daca te ajuti de cateva simple trucuri le vei suci cu siguranta mintile. Iata care sunt sfaturile de care te poti folosi pentru o noapte fierbinte:

1.Alege masurile potrivite – Este important sa te simti bine in noua ta lenjerie sexy, insa pentru a face acest lucru va trebui sa iti alegi un model pe masura ta. Daca trebuie sa ajustezi constant jartierele, cel de langa tine va observa imediat ca nu te simti confortabil in noua ta achizitie.

2. Cauta o lenjerie sexy in culori simple – Formele tale apetisante vor iesi cel mai usor in evidenta cu ajutorul unui model de lenjerie sexy de culoare neagra sau rosie. Eleganta naturala a acestor culori nu poate fi obtinuta cu un model de culoarea pielii, sau cu unul foarte colorat, care ii poate distrage atentia de la curbele trupului tau. Daca nu stii ce culoare sa alegi, mergi pe negru, care a fost intotdeauna chic si sexy.

3.Poarta o lenjerie sexy care se da jos cu usurinta – Cel mai probabil este ca un barbat nu se va descurca cu toate fermoarele si prinzatorile unei lenjerii complicate. Daca sistemul de prindere a noii tale achizitii este prea complicat, poti alege sa iti dai jos lenjeria singura. Daca ii faci iubitului tau si un mic show in acest timp, cu siguranta il vei innebuni de placere.

4.Accentueaza anumite parti ale corpului – Poarta doar acele modele care te fac sa te simti sexy si increzatoare. Nu purta ceva ce nu iti definitiveaza formele si nu te face sa te simti in largul tau. Cei mai multi barbati proceseaza lucrurile vizual, de accea este posibil sa nu puna foarte mult accent pe efort sau intentie. Din acest motiv, este important sa porti o lenjerie sexy in care sa te simti tu minunat, nu in care crezi ca i-ar placea lui sa te vada.

5.Nu uita de accesorii – Du conceptul de “sexy” la un nou nivel, si accesorizeaza-ti tinuta cu pantofi si cu bijuterii. Poti opta pentru un colier sau un choker, daca iti plac picanteriile. Avantajul acestor accesorii este ca, de fiecare data cand te va vedea purtandu-le, isi va aminti de acea noapte incendiara, dar si la ce porti pe sub haine!

In concluzie, este foarte important sa iti alegi o lenjerie sexy care sa iti scoata la iveala personalitatea si in care sa te simti puternica si increzatoare. Autenticitatea este unul din atuurile cele mai puternice, alaturi de o lenjerie sexy provocatoare, pentru a-i suci mintile partenerului de pat.