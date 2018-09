Designerul gorjean Ionuț Piscureanu, premiul I la concursul „Be Creative Fest 2018“

Designerul gorjean Ionuț Piscureanu, care își semnează creațiile vestimentare cu numele Pif, a reușit să câștige premiul I la concursul „Be Creative Fest 2018“, ediția a VII-a, care a avut loc la Sibiu, în urmă cu doar câteva zile. Colecția câștigătoare poartă denumirea „The label. Secolul XX(X)I. Amintiri din viitor” și a fost aleasă din 29 de colecții ale studenților facultăților de profil din România și Republica Moldova. De asemenea, colecția acestuia a fost prezentată pe scena Romanian InfoFashion Festival, la Castelul Cantacuzino, Bușteni. Ca urmare acestui premiu, Ionuț Piscureanu a devenit pentru al doilea an consecutiv bursier al Fundaţiei Principesa Margareta a României. Acesta beneficiază de bursa „Tinere Talente“. „Mi-au crescut aripi! Am cunoscut oameni, tineri extrem de talentaţi, mentori și am trăit experienţe. Mă simt norocos pentru toate acestea!“, a spus Pif pe pagina sa de Facebook.

Provine dintr-o familie cu o situație materială precară

Pif este unul dintre cei mai talentați designeri vestimentari din țară. Acesta este student în ultimul an la Universitatea de Vest Timișoara. El a fost ajutat de oameni cu suflet mare să urmeze cursurile facultății și să își urmeze, astfel, visul. Ionuț nu i-a dezamăgit pe cei care au avut încredere în el. A fost cel mai bun student din an, iar drept răsplată a trecut pe locurile fără taxă. Ionuţ Piscureanu provine dintr-o familie care se confruntă cu mari probleme financiare. Părinţii nu lucrează şi beneficiază de ajutor social. A reuşit să meargă la facultate doar datorită unor oameni de afaceri care au aflat situaţia lui şi l-au sprijinit.

Anul trecut, creaţiile lui Ionuţ Piscureanu au fost selectate să participe în finala „ARTS OF FASHION COMPETITION 2017“, în cadrul căreia s-au calificat 50 de tineri din toată lumea.

Competiţia este organizează anual, iar la aceasta au participat 340 de studenţi din 111 universităţi din toată lumea. Ionuţ Piscureanu este singurul student din România care a fost selectat să participe în finala concursului.