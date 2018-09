Elena Hasna va urca pe scena de la „Vocea României“. Ce le-a transmis susținătorilor

Târgujianca Elena Hasna va urca vineri seara pe scena celui la important concurs de tinere talente din domeniul muzical din România. Interpreta în vârstă de 17 ani și-a anunțat, ieri, susținătorii, pe pagina sa de Facebook, că o vor putea urmări la „Vocea României“, show-ul de televiziune care este difuzat de Pro TV: „Mâine seara, de la 20:30!!“. Elena a primit zeci de mesaje de susținere: „Succes, să fie patru scaune întoarse!“, i-a transmis Ion Răuț.

Remarcată la „Next Star“

Elena Hasna s-a făcut remarcată la un alt concurs de televiziune, Next Star, unde a câștigat finala de popularitate “Next Star”, fiind denumită Lara Fabian sau Celine Dion a României. Aceasta a impresionat publicul, dar și juriul cu vocea sa puternică. Elena Hasna a câştigat peste 50 de premii naţionale şi internaţionale. Ea este elevă a Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Ji. În acest an, Elena a concurat și la Eurovision, cu piesa „Revival”.

Elena Hasna se arăta dezamăgită, într-un interviu, de modul în care este apreciată în țară: „În România nu se promovează doar talentul, de aceea eu încerc să am o carieră în străinătate. De-a lungul timpului am constat că sunt mult mai iubită în alte țări decât în România și că majoritatea concertelor pe care le am sunt în afara țării. Este foarte greu să mă dezvolt pe plan muzical și artistic într-un oraș de provincie, deoarece instituțiile de aici nu se implică suficient pentru a sprijini copiii talentați să urmeze o carieră artistică“.