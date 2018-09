Elevă din Tg-Jiu, premiul II la Festivalului National de Cantec Francofon de la Baia-Mare

Eleva Stefania Cristiana Mindrut, din clasa a XII-a B, a participat la cea de-a 43-a editie a Festivalului International DARC (Dans, arta, ritm, cultura) din Châteauroux, Franta. Experienta celor doua saptamani de stagiu cultural i-a fost oferita de Institutul Francez din Romania, Institutul Cultural Roman si Asociatia „Chants, sons sur scène”, in urma castigarii Premiului al II-lea la categoria 18-25 de ani a Festivalului National de Cantec Francofon de la Baia-Mare.

Festivalul DARC este un eveniment cultural de traditie in Franta, iar la editia 2018 a reunit 650 de participanti pasionati de arta, de pe toate continentele. Pe timpul zilei, acestia participau la atelierele culturale dorite, iar seara aveau acces in culisele festivalului de muzica derulat in Piata Voltaire din centrul orasului.

La sfarsitul stagiului, toti participantii au prezentat un spectacol colectiv, in fata unui public de peste 5000 de spectatori.

Participarea elevei noastre la acest festival vine ca o binemeritata recompensa a eforturilor depuse de-a lungul anilor in studiul limbii franceze. Astfel, pe parcursul anilor de gimnaziu, Stefania a facut parte din corul francofon al colegiului, la liceu a intrat in trupa de teatru francofon, iar anul acesta, a participat la etapa nationala a Olimpiadei de limba franceza, unde a obtinut o mentiune speciala. Ea a fost pregatita de doamnele profesoare Loredana Stoian, la limba franceza, si Camelia Popescu la educatie muzicala.

Iata ce ne-a marturisit Stefania la intoarcerea din Franta:

„Anul aceasta pot spune cu adevarat ca mi-am incheiat vara intr-un mod de neuitat: pentru doua saptamani am putut sa fac ceea ce imi place -dans, muzica, teatru- toate aceastea in decorul superb al orasului Châteauroux, capitala departamentului Indre din centrul Frantei.

Stagiul DARC a fost sansa primita odata cu obtinerea locului 2 la finala de la Baia Mare a concursului de cantec francofon « Chants, sons sur scène ». Aceasta experienta am impartasit-o cu Sorina Maria Rostas din Oradea, participanta la acelasi concurs.

In ziua sosirii, am avut surpriza sa fim cazate fiecare intr-o camera proprie, pentru a ne fi garantat confortul pe parcursul celor 2 saptamani.

Dimineata urmatoare, am pornit spre Belle Isle, campusul in care se desfasura stagiul, nu foarte departe de hotelul in care eram cazati. Am primit cadouri cu logo-ul festivalului si al sponsorilor, ne-am primit legitimatiile, tichetele de masa si programul activitatiilor si deja aveam sa merg la primul curs, cel de Flamenco.

Programul era structurat pe 4 nivele: initiere, debutant, mediu si superior, in fiecare ora fiind mai mult activitati pentru fiecare nivel. Am participat in general la cursurile de initiere si debutant, intrucat erau foarte multe lucruri pe care nu le mai incercasem pana in acel moment.

Dupa cateva zile in care am incercat aproape toate cursurile din program -deoarece aveam libertatea sa facem acest lucru- mi-am stabilit o rutina pe care aveam sa o urmez pentru restul zilelor. Dupa micul-dejun aveam cursul de franceza, urmat de cursul de Ragga Jam, o pauza pentru masa de pranz, cursul de dans african, apoi dans contemporan, iar ultimul curs din zi pe care il alegeam in functie de energia ramasa: percutie, masaj sau modern jazz si, bineinteles, cina.

Ziua imi era foarte plina si nu imi prea gaseam momente sa plec din campus, sau sa ma plimb prin oras, dar cu toate acestea mi-am facut un grup de prieteni alaturi de care am iesit in fiecare seara pe centrul orasului si in festivalul de muzica aflat chiar langa hotel. Grupul era alcatuit din: Sorina, Gali, (Israel) Yadika (Iraq) si Taoufik (Maroc).

In ultimele 3 zile de festival, programul avea sa se schimbe, deoarece urmau repetitiile pentru spectacolul final, la care participam cu totii la ce cursuri ne doream si la oricate, daca ne permitea programul. Eu mi-am ales unul singur, dans african, deoarece l-am indragit din primul moment si mi s-a parut cu adevarat o provocare.

Spectacolul final, cu tema ” A chacun son Romeo, à chacun sa Juliette”, a fost un real succes, fiecare atelier in parte reusind sa impresioneze publicul prin coregrafie, muzica si mesaj.

As dori sa le multumesc din suflet, pentru tot efortul depus in organizarea acestei deplasari, domnisoarei Sarah Delbois de la Institutul Francez din Romania si domnului Nicolae Weisz, directorul Festivalului „Chants, sons sur scene” de la Baia-Mare.”