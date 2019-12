Melodie cu un mare impact emoțional scrisă de târgujianul Cuza. Irina Rimes cântă alări de el

Târgujianul Cuza, de la „Noaptea Târziu“, a compus o melodie emoționantă despre cele două Românii: cea din străinătate și de acasă.

Cuza & Irina Rimes feat George Hora & Carmen Tănase au lansat clipul piesei „Dor de casă“.

Versurile au fost scrise de Cuza. „«Dor de casă» e mai mult o declaraţie decât o piesă. Consider că e radiografia societăţii româneşti din momentul de faţă. Din păcate, nu prea mai avem prieteni care să nu aibă cel putin o rudă plecată în străinătate în speranţa unei vieţi mai bune. Mă bucur că cei trei artişti Irina Rimes, George Hora şi doamna Carmen Tănase au acceptat să spună această poveste alături de mine. Primii oameni care au auzit şi m-au încurajat să duc spre finalizare această piesă au fost colegii mei de trupă, Cucu şi Emi, care în momentul când le-am cântat-o au avut ochii în lacrimi.“ „M-am gândit la acasă, la mama, la tata, la fratele meu, la tot ce am lăsat în urmă atunci când am plecat. Sunt fericită că pot să fac parte din acest proiect şi că putem, prin versurile piesei, să «vă povestim» sentimentele noastre, ale oamenilor care au fost nevoiţi să plece de lângă familie, prieteni pentru un alt «acasă». «Dor de casă» este piesa aceea pe care o asculţi cu sufletul“, a spus Irina Rimes.

„Versurile m-au inspirat din prima clipă“

Actriţa Carmen Tănase a fost copleşită de emoţie la filmări: George Hora, producător şi artist, a mărturisit că versurile au fost impresionante: „Versurile m-au inspirat din prima clipă şi astfel am scris refrenul direct din suflet, pentru toţi cei care ştiu ce înseamnă dorul de casă. Irina şi-a pus amprenta pe melodia asta. Întâlnirea şi sesiunea de înregistrare cu doamna Carmen Tănase a fost pentru mine cel mai frumos şi emoţionant moment din tot procesul creaţiei acestei piese“, a spus pentru adevarul.ro.

Și Carmen Tănase a fost încântată că a putut să colaboreze la acest proiect: „Vă mulţumesc pentru momentul acesta din viaţa mea! Sunt sigură că mesajul nostru va ajunge direct în inimile oamenilor!“